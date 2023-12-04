"Шукають ППО": речник УДА пояснив активацію запусків "шахедів" із Криму та Кубані (відео)

Ворог, як вважає Сергій Братчук, намагається запускати "шахеди" навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України.

Запуски БПЛА Shahed з Чауди (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край) переважно стосуються південних областей України та спрямовані на те, щоб вираховувати системи ППО. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми Україна" повідомив подробиці.

З його слів, простежується певна тенденція запусків. Він назвав маніакальною поведінкою постійне прагнення окупантів дістатися до аеропорту у Старокостянтинові.

Братчук наголосив на тому, що ворог намагається запускати "шахеди" навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України. Росіяни відповідними маршрутами можуть здійснювати розвідку для ударів у майбутньому.

"Мова йде про об'єкти стратегічної та критично інфраструктури", – заявив Братчук.

Атака БПЛА у ніч проти 4 грудня

Російські війська у ніч проти 4 грудня атакували територію України 23 ударними БПЛА Shahed-136/131. Ворожі БпЛА запускали з окупованого Криму. Повітряну атаку відбивали винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та зенітні ракетні підрозділи. Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. На Івано-Франківщині також працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, 4 грудня у Міноборони розповіли, коли ЗСУ отримають більше дронів. Протягом останніх місяців ЗСУ отримують більше БПЛА різних типів та модифікацій. Запас дронів потрібно безперервно поповнювати, оскільки вони є витратним матеріалом.