Трамп може укласти тіньову угоду з Кремлем і віддати РФ території України, — посол

За оцінками журналістів Sky News, війна в Україні знову стає головною світовою темою перед можливим поверненням до влади у США Дональда Трампа, який, за словами експосла у США Кіма Даррока, намагатиметься підірвати військові зусилля України.

Кім Даррок, експосол у США від Великої Британії більшу частину попереднього президентства Дональда Трампа, вважає, що якщо колишній президент повернеться до влади, то "безумовно захоче зупинити американську допомогу Україні", і за цим прикладом можуть піти європейці. Про це британський дипломат заявив у подкасті Sky News.

Це підірве військові зусилля України, у кращому випадку він спробує просунути тіньову угоду (shady deal) і віддати українські території Росії. У найгіршому з можливих сценаріїв у Росії з'являться можливості домогтися початкової мети — змістити чинний київський уряд, вважає британський дипломат.

Війна в Україні — знову головна тема світової громадськості

Попри те, що в останні два місяці Захід був зі зрозумілих причин стурбований становищем на Близькому Сході, Україна тепер знову стає головною темою дипломатів і зовнішньополітичних експертів. Таку заяву зробив журналіст Politico Джек Бланчард.

У бесіді із заступником редактора відділу політики Семом Коатсом він висловився про те, що є дві ознаки того, що війна в Україні знову стає головною світовою темою.

"Скажу пошепки... великий український контрнаступ виявився зовсім не тим успіхом, на який люди сподівалися. І звідси питання щодо можливостей України домогтися значущої перемоги на полі бою, незалежно від способів", — сказав Бланчард.

Він також додав, що в дипломатичних колах обговорюють можливість чинити тиск на Київ і підштовхнути до переговорів, і що буде цікаво почути думку з цього приводу нового голови британського МЗС Девіда Кемерона.

Головне поточне питання — збереження підтримки України з боку США.

"Америка, по суті, фінансувала цю війну, але Джо Байдену складно провести законопроєкт про підтримку України в Конгресі. Примітною в цьому відношенні є і поїздка Девіда Кемерона на поточному тижні... її основна мета — не побачитися з адміністрацією Джо Байдена, як можна було б очікувати від британського міністра закордонних справ, хоча, я впевнений, що він зустрінеться зі своїм колегою Ентоні Блінкеном, хоча зустріч ще не підтверджено. Його головна мета — зустріч із ключовими республіканцями на Капітолійському пагорбі — із сенаторами, конгресменами — людьми, які голосували проти цього законопроєкту", — сказав Бланчард.

Він додав, що британські консерватори виступають єдиним фронтом на підтримку України: з тими самими республіканцями минулого тижня їздила розмовляти Ліз Трасс і намагалася їх переконати.

Нагадаємо, що 30 листопада ЗМІ повідомляли, що до кінця 2024 року можливі успіхи ЗСУ на фронті.

Також повідомлялося, що у США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%.