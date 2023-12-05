Війна "Залізних мечів". Що робити Ізраїлю із Сектором Гази після перемоги над ХАМАС

Якщо Ізраїль хоче створити безпеку і стабільність на своєму південному кордоні, йому потрібен план виходу з Гази, а не безцільне закріплення в ній. Ізраїльський досвід окупації Лівану показує, що саме по собі зайняття територій не допомагає поліпшити безпеку. Навпаки, дії бойовиків набувають легітимності.

28 жовтня Армія оборони Ізраїлю увійшла в Сектор Гази, поклавши край багатотижневим спекуляціям про те, коли і як Ізраїль зможе знову зайняти прибережний анклав. Відмовившись від швидкого наступу в стилі "буря і натиск", ізраїльські військові натомість розділили Газу на дві частини та оточили міські райони, імовірно готуючи ізраїльські війська до тривалої облоги опорних пунктів ХАМАСу. Ці оперативні рішення відображають політичні декларації ізраїльського керівництва. Міністри уряду неодноразово попереджали, що бойові дії триватимуть місяцями, а прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нещодавно заявив, що Ізраїль буде "нескінченно" контролювати і стежити за "безпекою" Гази.

Фокус переклав статтю Роба Гейста Пінфолда про те, до чого призведе наземна операція Ізраїлю в Газі, і як він буде її контролювати після завершення бойових дій.

Попри те, що обидві сторони погодилися на тимчасове припинення вогню, ізраїльські війська не були виведені із Сектору Гази. Ізраїльський уряд непохитно заявляє, що перемир'я буде тимчасовим і що його військові операції незабаром відновляться і навіть поширяться на південь Гази.

Те, що присутність Армії оборони Ізраїлю в Газі видається безстроковою і дедалі більш вкоріненою, робить ще важливішою відповідь на запитання: чим усе це закінчиться? Саме внутрішні розбіжності в ізраїльському уряді та відсутність послідовних відповідей на це запитання затримали вхід ізраїльських військових до Гази, і адміністрація Байдена зажадала від уряду Нетаньягу відповідей.

Те, що присутність Армії оборони Ізраїлю в Газі видається безстроковою і такою, що дедалі більше вкорінюється, робить ще більш важливою відповідь на питання: чим усе це закінчиться? Фото: IDF

Нерішучість уряду дивує і не дивує водночас. З одного боку, надзвичайно бурхлива сучасна історія окупації дає змогу Ізраїлю робити висновки з цього різноманітного досвіду. З іншого боку, ізраїльський уряд неодноразово повторював власні помилки, а отже, те саме може повторитися і сьогодні. Два останні випадки відходу Ізраїлю з територій – це вихід із Південного Лівану 2000 року і – що було найпередбачуваніше – із Сектору Гази 2005 року. За обох цих окупацій Ізраїль прагнув "стратегічної глибини": безстрокового контролю над чужою територією для зміцнення своєї національної безпеки. Але в жодному випадку Ізраїль не домігся своїх цілей, а потім пішов із цих територій із позиції сили. Як у Газі, так і в Південному Лівані Ізраїль потрапив у так звану "пастку окупації", коли окупанти нескінченно подовжують окупацію, навіть якщо визнають, що статус-кво не тільки більше не відповідає їхнім політичним інтересам або інтересам безпеки, а й фактично шкодить їм.

Логіка стратегічної глибини

Територія для Ізраїлю – обмежений ресурс. Країна, що за розмірами ледь перевищує американський штат Нью-Джерсі, у найвужчому місці має ширину всього 15 кілометрів. Половина населення Ізраїлю і переважна більшість промислових, торговельних і громадських центрів зосереджені в тонкій прибережній смузі завдовжки близько 100 кілометрів.

Тому не дивно, що уряди багатьох країн проводили політику стратегічної глибини. Під час Шестиденної війни 1967 року Ізраїль захопив Сектор Гази. Пізніше, з 1985 року, він також окупував 1100 квадратних кілометрів ліванської території у своїй так званій "зоні безпеки". У Гази Ізраїль ввіз понад 8000 цивільних поселенців, у той час як його ліванськими союзниками були очолювані християнами групи ополченців із низки корінного населення. Але в обох випадках стратегічна логіка була однаковою: ізраїльські військові воліють вести війни за межами власної території. Ізраїль окупував чужі території, щоб стримати загрози, які походять із них, і при цьому відсунути бойові дії від уразливих міських районів.

Після виведення військ із Сектора Гази 2005 року Ізраїль замінив стратегічну глибину новою політикою, яка негласно визнала владу ХАМАСу над прибережним анклавом Фото: Вікімедіа

Після виведення військ із Сектору Гази 2005 року Ізраїль замінив стратегічну глибину новою політикою, яка негласно визнала владу ХАМАСу над прибережним анклавом. Замість того щоб виступати за зміну режиму, Ізраїль прагнув стримувати ХАМАС, "підстригаючи траву": регулярно відповідаючи на будь-які провокації значною демонстрацією сили. Використовуючи для цього переважно авіацію та артилерію, Ізраїль уникав необхідності тривалої фізичної присутності в самій Газі.

Однак несподівана атака ХАМАСу 7 жовтня і безпрецедентна кількість жертв призвели до того, що ні "стрижка газону", ні розгортання Армії оборони Ізраїлю на схід від кордону Ізраїлю з Газою не можуть гарантувати безпеку Ізраїлю. Це не просто думка. Міністр закордонних справ Елі Коен відкрито заявив, що територія Гази "скоротиться", а міністр оборони Йоав Галант прямо закликав до створення безстрокової буферної зони в Секторі Гази, яка відсуне кордон від Ізраїлю. Коротше кажучи: стрижці газону – ні, стратегічній глибині – так.

Уроки Гази та Південного Лівану

Проблема зі стратегічною глибиною полягає в тому, що в кращому випадку вона являє собою управління конфліктом, а в гіршому – посилює загрози безпеці Ізраїлю. Південноліванська "зона безпеки" була покликана витіснити палестинські бойові групи, які використовували цю територію як базу для проникнення в Ізраїль. Аналогічним чином, кампанія Армії оборони Ізраїлю із боротьби з повстанцями в Газі була спрямована проти світських націоналістичних палестинських організацій, які протягом десятиліть здійснювали транскордонні рейди на територію Ізраїлю.

Обидві окупації успішно привели до придушення цих ворожих груп. Але тертя між окупантами та окупованими породили нових жорстоких супротивників: "Хезболлу" і Хамас. У Лівані "Хезболла" посилила свою політичну владу завдяки зоні безпеки, а не всупереч їй. Окупація також не змогла послабити" Хезболлу" у військовому плані, і атаки цього угруповання ставали дедалі частішими й потужнішими аж до відходу Ізраїлю в травні 2000 року. Багато ізраїльтян помилково вважають, що ХАМАС почав здійснювати політичну і військову владу в Газі після того, як ізраїльські військові залишили територію в 2005 році. Насправді задовго до цієї події і в той час, коли Ізраїль продовжував окупувати частину Сектору Гази, ХАМАС уже створив державу в державі в густонаселених, бідних міських кварталах, які ізраїльські військові так і не змогли приборкати.

Багато ізраїльтян помилково вважають, що ХАМАС почав здійснювати політичну і військову владу в Газі після того, як ізраїльські військові залишили територію в 2005 році Фото: IDF

З іншого боку, Ізраїль усвідомив, що обидві окупації виснажили його військову міць, обмежили свободу дій і розділили країну зсередини. У той час як Армія оборони Ізраїлю зіткнулася з логістичним кошмаром захисту восьми тисяч ізольованих цивільних поселенців у Секторі Гази, ракети ХАМАСу пролітали над головами солдатів територією самого Ізраїлю. Ізраїльські уряди, що змінювали один одного, не погоджувалися втрачати в Лівані близько 25 солдатів на рік і намагалися знизити це число, обмежуючи оперативну свободу Армії оборони Ізраїлю. Це, зі свого боку, тільки заохотило і зміцнило "Хезболлу", передавши ісламістському угрупованню контроль над більшою територією. В обох випадках міжнародне співтовариство розглядало ізраїльських військових як незаконних окупантів, а це означало, що будь-які військові відповіді на насильство противника викликали швидкий осуд і заклики до припинення вогню, на які ізраїльські уряди незабаром погоджувалися. У результаті обидві ці окупації почалися як політика, яку підтримувала більшість ізраїльтян, але закінчилися, коли критична маса громадської думки підтримала вихід як альтернативу статусу-кво.

Уникнення пастки окупації

Історичний досвід Ізраїлю в Газі та Південному Лівані, таким чином, є повчальним прикладом того, що стратегічна глибина не може гарантувати безпеку. Шломо Бром, колишній директор відділу стратегічного планування Армії оборони Ізраїлю, стверджує, що Ізраїль прагнув "захистити наші кордони навколо Гази, надавши ХАМАСу зручніші цілі: солдатів і поселенців у Секторі Гази". Колишній прем'єр-міністр Егуд Барак стверджує: "Ми захищали нашу лінію фронту в південному Лівані так, наче це були стіни Єрусалима. Ми вводили туди все більш важке озброєння і більше військ і навіть не помітили, що не захищаємо нічого стратегічно важливого".

"Ми захищали нашу лінію фронту в південному Лівані так, ніби це були стіни Єрусалима. Ми вводили туди все більш важке озброєння і більше військ і навіть не помітили, що не захищаємо нічого стратегічно важливого", — Егуд Барак

Ці цитати відображають недоліки відновлення стратегічної глибини в Секторі Гази нині. Стратегічна глибина може відсунути бойові дії від кордону Гази. Але досвід Ізраїлю в Газі та Лівані показує, що кожна окупація лише забезпечувала ворожим угрупованням політичну легітимність і легкі цілі для їхніх атак. Відповідно, після виходу Ізраїлю з цієї території 2005 року і аж до терактів 7 жовтня цього року кількість жертв серед ізраїльтян унаслідок атак із Гази значно зменшилася. Ізраїль може незабаром створити буферну зону вздовж кордонів території, але ця політика не усуне постійної ракетної загрози із глибини Гази.

Цитата Барака показує, що Ізраїль ризикує потрапити в пастку окупації, коли окупант зберігає свій контроль і навіть закріплюється на території попри те, що такий статус-кво не приносить безпеки. Окупанти часто вважають, що після витрат такої кількості часу, крові та ресурсів відхід не є ані прийнятним, ані бажаним варіантом. Ця проблема залученості в процес – вічна. Джордж Орвелл згадував, як британський офіцер у колоніальній Бірмі в 1920-х роках переконував його: "Ми взагалі не маємо права перебувати в цій проклятій країні. Але зараз ми тут, тож, заради Бога, давайте залишимося тут".

Кричуща жорстокість ХАМАСу і масштаб його атак 7 жовтня гарантували неминучість ізраїльського наземного вторгнення і військової окупації принаймні частини Гази. Проте Ізраїль не може і не повинен покладатися на стратегічну глибину для досягнення своїх довгострокових потреб у сфері безпеки. Стратегічна глибина – погана заміна узгодженому плану перетворення воєнних перемог Ізраїлю на довгостроковий політичний ендшпіль з одночасного роззброєння і відновлення Сектору Гази.

Чим усе це може закінчитися

У зв'язку з цим виникає очевидне запитання: чи існує така альтернатива? Будь-яка життєздатна заміна стратегічної глибини має вирішувати два завдання: (i) демілітаризацію Гази, щоб дозволити Армії оборони Ізраїлю піти з території та запобігти повторній окупації Ізраїлем у майбутньому; та (ii) швидке відновлення цивільної та урядової інфраструктури, щоб делегітимізувати та дестимулювати будь-яке подальше насильство з боку палестинців. Сказати, що досягнення обох цілей є складним завданням, означає сильно применшити масштаб проблеми. Проте альтернатива безстроковій окупації існує: передати поліцейські функції багатонаціональним силам під керівництвом арабів, а політичний і адміністративний контроль над повсякденним життям жителів Гази – Палестинській автономії. Ізраїльські військові збережуть контроль над кордоном між Ізраїлем і Газою. Водночас Ізраїль повинен буде припинити блокаду території, щоб забезпечити можливість її відновлення.

Аби домогтися максимальної легітимності, ці зусилля мають бути санкціоновані США, але очолюватися арабами, водночас ці та інші гравці, наприклад Європейський союз, нададуть кошти на відновлення. Ізраїль міг би поступово передати контроль над безпекою багатонаціональним миротворчим силам, а потім повністю покинути територію. У довгостроковій перспективі багатонаціональні сили самі поступово передадуть відповідальність за безпеку Палестинській автономії. Палестинський контроль у Газі необхідний як для легітимності, так і для безпеки. Враховуючи, що палестинці роками боролися за свою державу, вони навряд чи схвалять безстрокову іноземну присутність у Газі. Водночас іноземний контроль над безпекою території необхідний, оскільки Палестинська автономія наразі не має коштів для гарантування безпеки на Західному березі. Тому додавати Газу до обов'язків Ізраїлю в найближчому майбутньому безсенсовно. Такий вихід може бути ризикованим, але він швидко стає пріоритетним вибором для адміністрації Байдена, якій доведеться докласти чимало зусиль, щоб спонукати арабські держави подолати своє небажання брати в цьому безпосередню участь.

Палестинський контроль у Газі необхідний як для легітимності, так і для безпеки

І все ж головним каменем спотикання є не арабські держави, що підтримують США: панівна коаліція Ізраїлю майже напевно відкине цей план, оскільки він призведе до створення палестинської держави. Ілюстрацією того, наскільки вкорінилась така думка, може слугувати витік документа з Міністерства розвідки Ізраїлю, в якому йдеться про те, що етнічне чищення Гази через насильницьке переселення її палестинських мешканців до Єгипту є політично кращим за "екзистенційну загрозу" у вигляді палестинської державності. Активісти вкрай правого коаліційного уряду Ізраїлю провели в Тель-Авіві мітинги під зловісним гаслом "Окупувати, вигнати, поселити". Але повторне заселення Гази – це фантазія, яка, як неодноразово попереджала адміністрація Байдена, стане "червоною лінією". Без радикального плану зі зміни статусу-кво найімовірнішим сценарієм є безстрокова і безрезультатна ізраїльська окупація, після якої станеться квапливий, суперечливий вихід і повернення до колишнього статусу-кво. Афганістан є лише останнім прикладом цієї стійкої тенденції в історії окупацій і відходів.

Блокуючи значущі політичні зміни в Секторі Гази, Ізраїль, схоже, переходить до стратегії безстрокового утримання, яка не замінює стрижку газону стратегічною глибиною, а поєднує ці підходи. Ізраїль хоче отримати і те, й інше: досягти стратегічної глибини, нескінченно окуповуючи невеликі частини Гази, і при цьому не втручатися в міські райони цієї території. Нетаньягу відмовився поступитися будь-якою владою над цивільними, політичними або бюрократичними справами Гази Палестинській автономії або багатонаціональним силам. Однак спільна риса, яка об'єднує розділені політичні та військові еліти Ізраїлю, полягає в тому, що ніхто не хоче керувати міськими районами Гази. Це створить вакуум влади, яким може скористатися ХАМАС, щоб повернути собі владу і переозброїтися. Якщо Ізраїль дійсно хоче створити в Газі нову реальність, відмінну від статусу-кво, що існував до 7 жовтня, це буде неправильний шлях. Натомість ізраїльська політика безпосередньо сприятиме поверненню до звичної схеми укріплених кордонів і буферних зон, тоді як його військові періодично здійснюватимуть нальоти і бомбардування тих частин Гази, які він не контролює безпосередньо.

Якщо Ізраїль хоче досягти безпеки й стабільності на своєму південному кордоні, йому потрібен план виходу з Гази, а не безсенсовне закріплення в ній. За словами Гіори Ейланда, колишнього голови Ради національної безпеки Ізраїлю: "Вихід – це як операція з порятунку життя: навіть якщо зараз це дуже боляче, вона необхідна, щоб вилікувати вас у довгостроковій перспективі". Що довше Ізраїль продовжує окупацію Гази, не маючи послідовного плану виходу і політичного бачення майбутнього території, то болючішим буде остаточний, але неминучий вихід.

Якщо Ізраїль хоче створити безпеку і стабільність на своєму південному кордоні, йому потрібен план відходу з Гази, а не безцільне закріплення в ній. За словами Гіори Ейланда, колишнього голови Ради національної безпеки Ізраїлю: "Вихід — це як операція з порятунку життя: навіть якщо зараз це дуже боляче, вона необхідна, щоб вилікувати вас у довгостроковій перспективі". Що довше Ізраїль продовжує окупацію Гази, не маючи послідовного плану виходу і політичного бачення майбутнього території, то болючішим буде остаточний і неминучий відхід.

Про автора

Роб Гейст Пінфолд – викладач кафедри миру і безпеки в Школі державного управління та міжнародних відносин Даремського університету і науковий співробітник Центру дослідження проблем миру Карлового університету в Празі. У цій статті використано дані з його книги Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits (Oxford University Press, 2023).