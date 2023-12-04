Омбудсман звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо розстрілу полонених бійців ЗСУ росіянами

Червоний Хрест має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених, каже Дмитро Лубінець.

Моніторингова місія ООН та Червоний Хрест отримали запит від Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховного ради з прав людини, щодо розстрілу полонених бійців українського війська російськими загарбниками. Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що вже звернувся з офіційним листами до відповідних інстанцій. Лубінець нагадав, що це вже не перший випадок, коли РФ цинічно порушує Женевські конвенції та міжнародні договори.

"Офіційно листи від мене пішли", – пояснив уповноважений.

Водночас він не очікує проривних рішень. Зі слів Лубінця, Міжнародний Комітет Червоного Хреста має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених.

На думку Омбудсмана, потрібно розстріл фіксувати як окремий випадок. Він нагадав, що ці звіти, окрім того, оголошують публічно, окремо по них можуть зробити засідання Генеральної асамблеї ООН.

Бої за Авдіївку – розстріл українських полонених

У мережі 2 грудня з'явилося відео, на якому можна було побачити двох українських військових, що здавалися в полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це відбулося на Авдіївському напрямку. Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відповідні дії російських загарбників є порушенням міжнародного права й актом тероризму.

Згодом, як розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли двох українських бійців. Водночас в ГУР не підтверджують ліквідацію окупантів, які розстріляли бійців ЗСУ під Авдіївкою.

Нагадаємо, ПС ЗСУ назвали головну ціль "шахедів" в Україні. У місті в Хмельницькій області розташований аеродром базування літаків тактичної авіації ЗСУ.