В ГУР не підтверджують ліквідацію окупантів, які розстріляли бійців ЗСУ під Авдіївкою (відео)

В розвідці заявляють, що випадки, коли позиції переходять "з рук в руки" непоодинокі, і в ГУР немає точної інформації про окупантів, які розстріляли бійців ЗСУ.

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В ГУР Міноборони не мають доказів того, що ЗСУ ліквідували росіян, які розстріляли двох полонених бійців біля Степового під Авдіївкою. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Так, представник ГУР прокоментував повідомлення голови Авдіївської МВА Віталія Барабаша, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, які захопили позиції ЗСУ і розстріляли там двох військових. За його словами, після страти українські захисники повернули свої позиції і вбили всіх загарбників, які там перебували.

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ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли двох українських бійців під Авдіївкою, — Барабаш

"Зараз важко сказати, що тих саме (окупантів, причетних до розстрілу – ред.). Але ситуація під Авдіївкою і цим конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це — непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати", – зазначив Юсов.

Також він зазначив, що у ГУР немає інформації, солдати якого з підрозділів ЗС РФ вчинили страту. Юсов заявив, що деталі під час ходу розслідування будуть повідомлятися громадськості.

Нагадаємо, що у мережі 2 грудня зʼявилося відео, на якому ЗС РФ розстріляли бійців ЗСУ, які здалися в полон. Офіс Генпрокурора почав розслідування.

Раніше повідомлляося, що в районі Токмака ЗС РФ розстріляли групу українських військовополонених. За шефронами на формі загиблими військовополоненими були нацгвардійці.