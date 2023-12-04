В ГУР не подтверждают ликвидацию оккупантов, которые расстреляли бойцов ВСУ под Авдеевкой (видео)

В разведке заявляют, что случаи, когда позиции переходят "из рук в руки" не единичны, и в ГУР нет точной информации об оккупантах, которые расстреляли бойцов ВСУ.

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В ГУР Минобороны не имеют доказательств того, что ВСУ ликвидировали россиян, которые расстреляли двух пленных бойцов возле Степного под Авдеевкой. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Так, представитель ГУР прокомментировал сообщение главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, которые захватили позиции ВСУ и расстреляли там двух военных. По его словам, после казни украинские защитники вернули свои позиции и убили всех захватчиков, которые там находились.

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ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли двух украинских бойцов под Авдеевкой, — Барабаш

"Сейчас трудно сказать, что тех именно (оккупантов, причастных к расстрелу — ред.). Но ситуация под Авдеевкой и этим конкретно населенным пунктом очень динамичная. И да, есть информация, это — не единичные случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно те ликвидированы, мы сейчас не можем. Этот момент надо дополнительно верифицировать", — отметил Юсов.

Также он отметил, что у ГУР нет информации, солдаты какого из подразделений ВС РФ совершили казнь. Юсов заявил, что детали во время хода расследования будут сообщаться общественности.

Напомним, что в сети 2 декабря появилось видео, на котором ВС РФ расстреляли бойцов ВСУ, которые сдались в плен. Офис Генпрокурора начал расследование.

Ранее сообщалось, что в районе Токмака ВС РФ расстреляли группу украинских военнопленных . По шефронам на форме погибшими военнопленными были нацгвардейцы.