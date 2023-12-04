"Переходять з рук в руки": у ЗСУ розповіли про бої на позиціях в районі Бахмута (відео)

Пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що на деяких ділянках російські війська мають успіхи.

Російські війська отримали поповнення десантниками, а позиції на Бахмутському напрямку протягом дня переходять з рук в руки. Пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо" повідомив подробиці.

Він наголосив, що на деяких ділянках ворог має успіхи, але на інших – українські війська й надалі продовжують штурмові дії.

"У ворога є можливість стріляти в глибину тактичної оборони", – повідомив Калашніков.

Окупанти регулярно обстрілюють й мирні міста, які розташовані поблизу лінії фронту. Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ постійно зазнають ударів. З його слів, загарбники не можуть обстрілами зламати цивільних. Люди усвідомлюють усю ситуацію та розумують, як діяти у разі небезпеки.

Бої в районі Бахмута – дані Генштабу ЗСУ

Українські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу за 4 грудня, відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Андріївки, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 1 грудня підрозділ ударних дронів зупинив наступ військ РФ біля Бахмута. Українські війська ліквідували танк, "Урал" і квадроцикл. Бійцям вдалося знищити п'ять одиниць техніки окупаційних військ, серед якої — танк Т-72Б3, який вважають економічною альтернативою Т-90А. Сукупна вартість ураженої техніки може бути загалом близько 7 мільйонів доларів.