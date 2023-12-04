Узгодять із Генштабом: Рада планує змінити порядок мобілізації в Україні, — нардеп

За словами заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, депутати планують задовольнити запити військових у питаннях відтермінування, демобілізації та повісток.

Верховна рада України планує внести зміни до порядку мобілізації в країні. Відповідний законопроєкт уже розроблений і узгоджується з військовими. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю "Укрінформ".

Як зазначив Чернєв, зміни спрямовані на підвищення ефективності мобілізації та поліпшення умов для військовослужбовців.

Чернєв підкреслив, що депутати працюють у напрямі задоволення запитів військових, готуючи відповідний законопроєкт до голосування на найближчих сесіях.

Народний обранець зазначив, що рішення щодо мобілізації, демобілізації та інших військових питань ухвалює Генштаб Збройних сил України. Роль депутатів полягає у виконанні запитів, які надходять від військових, і створенні відповідного законодавчого та юридичного підґрунтя для цих рішень.

"Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ — його буде внесено до сесійної зали й проголосовано. Це має відбутися вже найближчим часом", — заявив Чернєв.

Як зміни відбудуться в мобілізації

Законопроєктом планується внести такі зміни до чинного порядку мобілізації:

Розширити коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Спростити процедуру демобілізації військовослужбовців.

Встановити нові правила вручення повісток військовозобов'язаним.

"Ми працюємо над тим, щоб зробити мобілізацію більш справедливою та ефективною", — сказав Чернєв.

Очікується, що законопроєкт буде внесено до Верховної ради найближчим часом і його ухвалять у першому читанні до кінця 2023 року.

Зеленський чекає рішень щодо мобілізації

Нагадаємо, що 1 грудня президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив про те, що у сфері мобілізації потрібні зміни. За його словами, зміни мають торкнутися кількості мобілізованих, а також умов служби.