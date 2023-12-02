Мобілізація в Україні: екскомандир розповів, скільки людей потрібно ЗСУ у 2024 році

За словами військового експерта Євгена Дикого, без вирішення проблеми великої мобілізації шанси України на перемогу "вкрай малі, якщо взагалі зберігаються".

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В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року. Також продовжує діяти загальна мобілізація населення. До лав ЗСУ треба долучити ще хоча б півмільйона людей впродовж наступного року. Про це заявив в Telegraf військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

За словами експерта, в Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу, та "тих хто у пікселі".

Дикий наголосив, що до лав Збройних сил України потрібно долучити ще хоча б півмільйона людей впродовж першого півріччя 2024 року. Крім того, він зазначив, що армія потребує ще до мільйона людей "у реальному, а не віртуальному резерві".

"Я далекий від емоційних криків "служитимуть всі!" — в нас реально немає такої потреби. Але потреба додати до лав ЗСУ ще хоча б півмільйона людей впродовж наступного року (бажано впродовж першого півріччя), та мати напоготові у реальному, а не віртуальному резерві ще до мільйона – це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі до "служать всі", — зазначив ветеран.

За словами екскомандира "Айдару", без вирішення проблеми великої мобілізації шанси України на перемогу "вкрай малі, якщо взагалі зберігаються".

"Є речі, які не компенсуються нічим іншим, аніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, притому з другою половиною – залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоч і ми також самі маємо що покращити. А от набрати людей нам ніхто і ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу", — наголосив він.

Дикий уточнив, що "тилове суспільство" має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації та почати це змінене ставлення демонструвати. Водночас, за його словами, держава має почути поради громадян щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованному.

"Ну і без жорстких та непопулярних заходів не обійтися, "закручування гайок" також є необхідним та виправданим", — додав експерт.

Нагадаємо, у ЗМІ розібралися, які категорії українців підлягають мобілізації в грудні. Секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко розповів, які плануються зміни.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що столична міська рада розглядає ідею виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим киянам. Схожу пропозицію вже ухвалила Одеська міськрада.