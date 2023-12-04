Хакери РФ і Китаю проникли на ядерний об'єкт у Великій Британії, — The Guardian (відео)

Працівники атомного об'єкта намагались приховати проникнення хакерів у комп'ютерну систему Sellafield, ідеться у розслідування ЗМІ. Аналогічним чином вони діяли і тоді, коли на об'єкті стався витік радіоактивних речовин.

Російські та китайські зловмисники створили програмне забезпечення, яке проникло на комп'ютери одного з наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селлафілд (Sellafield). Подія сталась вісім років тому, при чому персонал певний час приховував надзвичайну подію. Про деталі зламу Селлафілд ідеться у статті видання The Guardian.

Журналісти видання провели розслідування, яке вони назвали Nuclear Leaks. Темою розслідування був кіберзлам і токсині відносини на робочому місці. З'ясували, що злам атомного комплексу Селлафілд відбувся у 2015 році. Саме тоді зауважили, що на комп'ютери проникло шкідливе програмне забезпечення. Експерти виявили програму, яка могла шпигувати або завдавати шкоду усій системі.

Припускають, що за зламом стоять кібергрупи з Росії та Китаю, пише The Guardian. За попередніми оцінками, вони могли отримати доступ до даних щодо радіоактивних відходів, моніторингу радіаційного стану та протипожежної безпеки, Також є побоювання, що хакери дістались до "найвищих ешелонів конфіденційних матеріалів на сайті".

При цьому, як з'ясували розслідувачі, персонал знав про надзвичайну ситуацію, але приховував її. Крім того, інформація з об'єкта не була предметом моніторингу національного регулятора. Тому масштаб втрачених даних "важко кількісно оцінити".

У статті The Guardian розповіли, коли ситуація на Селлафілд спливла на поверхню. Зокрема, працівники з деяких урядових атомних структур виявили, що можуть успішно проникнути в комп'ютерну мережу об'єкта. Також дізнались, що інженери безконтрольно підключали зовнішні носії даних. Ще один випадок стався після візиту знімальної групи BBC — коди і паролі доступу оприлюднили завдяки зйомкам телесеріалу. Про інциденти повідомили Управління ядерного регулювання (ONR) і установа нарешті почала офіційне розслідування.

Об'єкт називають "найнебезпечнішим ядерним об'єктом у світі", наголосили журналісти. Причина такої назви — розташування на його території найбільшого сховища плутонію, який використовується у ядерній зброї. Крім того, у системі зберігались дані щодо дій Британії у випадку ядерного інциденту.

Ще з 2012 року фахівці говорили про вразливість цього об'єкта, написали в The Guardian. Через слабкий захист комп'ютерної мережі його називали "Волдеморт" — на честь лиходія, який не зберіг жодної своєї таємниці.

Хакери РФ — деталі про об'єкт атаки

Селлафілд — атомний комплекс, розташований на північному заході Британії, неподалік від острова Мен та Ірландії. Кількість будівель на площі 2,4 кв. км — близько 80.

Площа об'єкта Селлафілд у Британії Фото: Google Maps

Комплекс існував у 1942 році, атомні об'єкти на ньому будували до 1956 році. У перші роки тут виробляли плутоній, який використовувався для виробництва атомних бомб, також була атомна станція з двома реакторами.

У 1957 році тут стався небезпечний інцидент — пожежа Windscale, коли загорілось паливо з металевого урану у одному з реакторів. Ще одна надзвичайна подія сталась у 2005 році — стався витік радіоактивних речовин. При цьому персонал знов приховував ситуацію.

Починаючи з 2003 років, комплекс почали ліквідувати. На сьогодні там не виробляють плутоній, не працює АЕС, але займаються переробкою ядерних відходів. Комплекс знаходиться на консервації, деякі корпуси розбирають. Орієнтовна кількість працівників — 10 тис. осіб.

Панорамне фото об'єкта Селлафілд у Британії Споруди на території об'єкта Селлафілд у Британії Труби атомного комплексу Селлафілд у Британії

Зазначимо, раніше Фокус описував інформаційні кампанії в Інтернеті, які проводять підконтрольні росіянам майданчики у соцмережах. Зокрема, у одному з матеріалів ішлося про звіт компанії Meta щодо масового закриття акаунтів, які поширювали кремлівські наративи. При цьому вони були англомовними і намагались дискредитувати позицію України на світовій арені. У іншій публікації ішлося про портали, які поширювали антиізраїльські меседжі. Спецслужби з'ясували, що зловмисники публікували світлини і статті, які показували пропалестинські настрої у Європі.

Між тим восени американські спецслужби повідомили, що Китай планує нарощувати кількість ядерних боєголовок. У планах очільника КНР Сі Цзіньпіна, протягом найближчого десятиліття створити кілька десятків атомних бомб.