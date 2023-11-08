Задіяли ботів у Facebook та X: ГРУ Росії організувало появу зірок Давида у Франції, — Le Monde

Зображення із зіркою Давида у Парижі поширювали портали новин, які контролюються російськими спецслужбами, ідеться у матеріалі ЗМІ. Журналісти це з'ясували, звернувши увагу на однакові фото, які публікувались на порталах.

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Співробітники ГРУ РФ організували роботу проросійської мережі ботів та людей, щоб влаштувати масове нанесення зірок Давида на будинках в Парижі. Про це свідчить масова публікація відповідних зображень у Facebook та X (раніше — Twitter). Змову ГУР про проросійської мережі виявили розслідувачі видання Le Monde.

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Журналісти Le Monde за допомогою двох експертів та на основі офіційних даних з'ясували, що до антиізраїльських подій у Парижі причетна мережа новинних порталів, які керуються російськими спецслужбами.

Видання нагадує, що згідно з попередніми результатами слідчих, зірки Давида наносили четверо громадян Молдови, яким заплатив гроші молдовський підприємець Анатолій Призенко. Фігуранти встигли нанести 250 трафаретних зображень. При цьому світлини з цими зображеннями активно поширювались проросійською мережею під назвою Doppelgänger (в перекладі — "двійники"). А мережа Doppelgänger безпосередньо керується ГРУ Росії, наголосили ЗМІ.

Інша назва Doppelgänger — Reliable Recent News (RRN, в перекладі — "надійні останні новини"), заявили розслідувачі. Низка акаунтів у соцмережах поширили однакові зображення зірок Давида, опублікованих на ресурсах RRN. На багатьох світлинах — блакитна зірка на стінах у 10-му окрузі Парижа, зауважили ЗМІ.

Зірки Давида на будинках Парижа — на світлинах із порталів RRN Фото: Le Monde

RRN працює у двох напрямках — це боти, які масово публікують певні повідомлення у соцмережах, та підроблені "новинні сайти", ідеться у матеріалі Le Monde. Про те, що ця мережі тісно пов'язана з російськими спецслужбами, відомо з 13 червня 2023 року. Зокрема, слідчі Quai d'Orsay повідомили, що мережа дійсно керується з ГРУ. Одне з її завдань — створення сайтів, на яких публікуються брехливі "новини" від офіційних джерел.

Розслідування французької поліції підтвердило, що за нанесенням зображень у Парижі стоїть "третя сторона з-за кордону". Однак поки що ідеться лише про гроші молдовського підприємця, але не згадується причетність російських спецслужб, пише Le Monde.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, про появу зірок Давида на паризьких будівлях стало відомо на початку листопада, — відповідні світлини опублікували світові ЗМІ. Тоді ж затримали людей, які їх малювали, та розповіли про чоловіка, який замовив та оплатив їхню роботу.

Водночас у Росії відбувся заколот у Дагестані: місцеві жителі почали шукати євреїв і заблокували аеропорт у Махачкалі. У заворушеннях взяли участь близько півтори тисячі дагестанців, при цьому поліція кілька годин не робила жодної спроби, щоб їх зупинити. Військовий оглядач Марк Фейгін вважає, що за подіями стоїть ФСБ РФ.

Між тим антиізраїльські заворушення почались після того, як Армія оборони Ізраїлю почала війну проти терористів ХАМАС у Секторі Гази. Війну оголосили після подій 7 жовтня, під час яких терористи убили півтори тисячі ізраїльтян. ЦАХАЛ провели низку ракетних ударів по штабах ХАМАС, після цього бронемашини увійшли у палестинський анклав у Газі.

Нагадуємо, 8 листопада Армія оборони Ізраїлю показала кадри бойових дій у тунелях, створених терористами ХАМАС у Секторі Гази. Також розповіли, що праворадикальні ісламісти нападають на військових під прикриттям мечетей, де відбувають релігійні заходи мусульман.