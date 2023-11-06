Успішна операція: ЦАХАЛ захопив опорний пункт ХАМАС у Газі (відео)

За даними ізраїльської армії, на території анклаву ліквідовано голову спецоперацій ХАМАС Джамаля Мусу і ще кількох польових командирів терористів.

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Сухопутні війська ізраїльської армії вночі з 5 на 6 листопада захопили опорний пункт ХАМАС у Газі. За інформацією військових, під час найсильнішого вчорашнього бомбардування було уражено приблизно 450 об'єктів, що належать терористичному угрупованню. Про це ЦАХАЛ повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За даними Армії оборони Ізраїлю, на території захопленого опорного пункту були розташовані спостережні пункти, тренувальні майданчики і підземні тунелі.

ЦАХАЛ захопив опорний пункт ХАМАС у Газі

У повідомленні йдеться, що під час захоплення комплексу кількох бойовиків ХАМАС було вбито. В інших боях на території анклаву ЦАХАЛ ліквідував кількох польових командирів терористичного угруповання.

Минулої доби ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по сотнях об'єктів терористичної інфраструктури в Секторі Гази, включно з тунелями, військовими комплексами, спостережними пунктами і пусковими установками протитанкових керованих ракет.

Унаслідок одного з авіаударів загинув голова спецоперацій ХАМАС Джамаль Муса, який перебуває у списках розшукуваних терористів із 1993 року, після того, як він брав участь у нападі на патруль ЦАХАЛу в Секторі Гази.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію кількох командирів ХАМАС

Нагадаємо, експерт попередив про ризик терактів у Європі. За повідомленнями ЗМІ, на демонстрації на підтримку Сектора Гази в німецькому місті Ессен, ісламісти вимагали створення халіфату в Німеччині.

Раніше Фокус писав, як лідери ХАМАС говорять про злидні, проживаючи в розкоші. Поки прості жителі Сектора Гази живуть у тісноті та страждають без елементарних зручностей, їхні лідери на кшталт Ісмаїла Ганії та Халеда Машаля накопичили мільярдні статки.