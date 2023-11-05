Найсильніше бомбардування Гази з початку війни: ЦАХАЛ атакує з усіх напрямків, — ЗМІ (фото)

За повідомленнями у ЗМІ в Газі горять військові склади, бомбардування триває одночасно із суші, моря і повітря.

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Наразі місто Газа зазнає одночасних бомбардувань з моря, суші та повітря. На фото, що публікуються в соціальних мережах, видно, що місто перетворилося на суцільну стіну вогню. За словами журналістів, "ніхто, ні на якій війні не бачив подібної сили обстрілів". Про це повідомляє видання MigNews.

За інформацією видання, наразі в Газі вибухають і горять склади з ракетами і паливом.

Найпотужніше бомбардування Гази з початку війни

Видання також пише з посиланням на заяву журналіста радіо 90FM Ноама Аміра, що вночі очікуються "атаки в 4-5 разів сильніші, ніж сьогодні ввечері".

Арабські користувачі в соцмережах пишуть, що це найсильніша атака з початку війни. За даними місцевого провайдера, в анклаві знову зникли зв'язок та інтернет.

Агентство "Анадолу" повідомило, що під інтенсивним обстрілом перебувають усі лікарні в Газі.

Заява ЦАХАЛу про оточення і бомбардування Гази

Прессекретарка ЦАХАЛу Анна Уколова повідомила, що мета ізраїльської армії — "знищення всієї інфраструктури терористів ХАМАС" у Газі, а не власне оточення міста.

"Місто Газа розташоване на півночі сектора і саме тут концентрується основна робота ЦАХАЛу. У нас немає мети оточити весь сектор Газа. Основна мета ЦАХАЛу полягає в тому, щоб завдати удару по інфраструктурі терористів ХАМАС. Від самого початку бойових дій ми всіма способами закликали жителів із півночі евакуюватися на південь", — повідомила Уколова.

Прессекретарка додала, що бойовики ХАМАС намагаються завадити евакуації мирних жителів із міста гуманітарним коридором.

Нагадаємо, ЦАХАЛ перейшов до завершального етапу війни. Ізраїльські війська оточили сектор Газа.

Раніше Фокус писав, як бойовики ХАМАС намагаються боротися з танками Merkava. Експерти зазначають, що палестинці будуть полювати на танки ЦАХАЛ, використовуючи засідки і підземні тунелі. Саме так вчинив у цьому випадку бойовик, який зумів встановити бомбу на борт ізраїльського танка.