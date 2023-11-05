Самая сильная бомбардировка Газы с начала войны: ЦАХАЛ атакует со всех направлений, – СМИ (фото)

По сообщениям в СМИ в Газе горят военные склады, бомбардировка идет одновременно с суши, моря и воздуха.

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В настоящее время город Газа подвергается одновременным бомбардировкам с моря, суши и воздуха. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что город превратился в сплошную стену огня. По словам журналистов, "никто, ни на какой войне не видел подобной силы обстрелов". Об этом сообщает издание MigNews.

По информации издания, в настоящим момент в Газе взрываются и горят склады с ракетами и топливом.

Самая мощная бомбардировка Газы с начала войны

Издание также пишет со ссылкой на заявление журналиста радио 90FM Ноама Амира, что ночью ожидаются "атаки в 4-5 раз сильнее, чем сегодня вечером".

Арабские пользователи в соцсетях пишут, что это самая сильная атака с начала войны. По данным местного провайдера, в анклаве вновь пропали связь и интернет.

Агентство "Анадолу" сообщило, что под интенсивным обстрелом находятся все больницы в Газе.

Заявление ЦАХАЛа об окружении и бомбардировке Газы

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Анна Уколова сообщила, что цель израильской армии – "уничтожение всей инфраструктуры террористов ХАМАС" в Газе, а не собственно окружение города.

"Город Газа находится на севере сектора и именно здесь концентрируется основная работа ЦАХАЛа. У нас нет цели окружить весь сектор Газа. Основная цель ЦАХАЛа состоит в том, чтобы нанести удар по инфраструктуре террористов ХАМАС. С самого начала боевых действий мы всеми способами призывали жителей с севера эвакуироваться на юг", – сообщила Уколова.

Пресс-секретарь добавила, что боевики ХАМАС пытаются помешать эвакуации мирных жителей из города по гуманитарному коридору.

Напомним, ЦАХАЛ перешел к завершающему этапу войны. Израильский войска окружили сектор Газа.

Ранее Фокус писал, как боевики ХАМАС пытаются бороться с танками Merkava. Эксперты отмечают, что палестинцы будут охотиться на танки ЦАХАЛ, используя засады и подземные туннели. Именно так поступил в данном случае боевик, который сумел установить бомбу на борт израильского танка.