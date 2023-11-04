Мільйонери Сектора Гази: як лідери ХАМАС говорять про злидні, проживаючи в розкоші (фото)

Поки прості жителі Сектора Газа живуть у тісноті і страждають без елементарних зручностей, їхні лідери на кшталт Ісмаїла Ганії та Халеда Машаля накопичили мільярдні статки.

Related video

Сектор Гази протягом десятиліть сприймався в усьому світі як символ страждань і бідності палестинців. Лідери ХАМАС навіть називають її "найбільшою в'язницею просто неба у світі". Але при цьому лідери цієї організації живуть у розкоші та володіють мільярдними статками. Про те, як живуть Ісмаїл Ганія, Халед Машаль та інші, з'ясували журналісти Bild.

Сектор Гази займає вузьку прибережну смугу, яка вдвічі менша за площу Гамбурга. Населяє її понад два мільйони людей, але при цьому там зареєстровано кілька сотень мільйонерів.

"Тому, що серед сотень тисяч "біженців", зокрема до 40 000 терористів ХАМАСу, є каста ділових людей, які вже багато років заробляють величезні гроші на стражданнях, терорі та ненависті", — зазначають журналісти.

Ця особлива каста жителів Сектора Гази проживають на розкішних віллах із басейном, прикрашених мармуром і золотом, а також їздять на дорогих автомобілях.

Часто свідчення цього розкішного життя з'являються в соцмережах, наприклад у TikTok. Але треба зазначити, що ці ролики зняті в чоловічому крилі. Жінки, як заведено в мусульман, проживають на "сімейній половині" і роликами діляться нечасто.

Ісмаїл Ганія і Халед Машаль Фото: Getty Images

Але найбагатші з мільйонерів ХАМАСу вже давно перебувають за межами своєї країни, де вони насолоджуються розкішшю.

Ісмаїл Ганія (61 рік), провідний лідер ХАМАС і глава уряду Гази

Ісмаїл Ганія — відомий палестинський політик і один із лідерів ХАМАС. З 2019 року він перебуває за кордоном, звідки він і керує цією організацією. У нього 13 дітей і старші сини Ганії — Мааз і Абдель Салам, часто постять фото з розкішних готелів Стамбула і столиці Катару Дохи. Ганія часто літає туди і назад між Тегераном, Стамбулом, Москвою і Каїром на своєму приватному літаку.

Ісмаїл Ганія з синами в Катарі

Його син Мааз є багатим магнатом нерухомості, і в Секторі Гази його називають "батько будинків". У Туреччині його часто бачать із вродливими жінками на вечірках з алкоголем, що, до слова, суперечить ісламським законам.

Його брат Абдель Салам потрапив в опалу, тому що, як кажуть, він викачував гроші як спортивний представник "Ради Шури", або Політбюро ХАМАСу. Передбачувані статки сім'ї Ганія: 2,5 мільярда доларів.

Халед Машаль (67 років), колишній голова політбюро ХАМАС

Халед Машаль у 2012 році втік із Дамаска, рятуючись від арабської весни в Сирії, і знайшов притулок у Катарі, де тепер займається нерухомістю та фінансовими операціями для ХАМАС. Повідомляється, що коли він утік до Катару, він узяв 1,5 мільярда доларів зі штаб-квартири ХАМАС у Дамаску.

Муса Абу Марзук (72 роки) вважається номером два в терористичному угрупованні ХАМАС

Після 14 років у США (грін-карта, 6 дітей) він переїхав через Йорданію (1998 р.) і Сирію (2001 р.) у Каїр (2012 р.), щоб представляти ХАМАС і Сектор Газа як свого роду міністра закордонних справ. Його статки оцінюють у два мільярди доларів.

Юніс Кафіше (67 років), один із найважливіших фінансових менеджерів ХАМАСу

Він народився в Йорданії, живе в Стамбулі. Президент Туреччини Реджеп Ердоган наказав йому видати паспорт під кодовим ім'ям Хашмет Аслан. США внесли його до санкційного списку з 2022 року. Причина: "Кафіше брав участь у керівництві операціями ХАМАСу і обіймав ключові посади в кількох компаніях, контрольованих цією організацією, включно з Agrogate Holding, яка базується в Судані, і Trend GYO, що базується в Туреччині". Будівельна компанія Trend GYO також була внесена урядом США до списку терористів. Згідно зі звітом Міністерства фінансів США, значна частина багатомільйонних активів угруповання ХАМАС, що діє дотепер, перейшла до цієї компанії і тих, хто нею керує. Проте Trend GYO повідомила про чистий прибуток у 57,8 млн турецьких лір (близько двох мільйонів євро) за 2022 рік.

Вілли в Секторі Гази Фото: Скриншот

Раніше заступник міністра фінансів США Елізабет Розенберг: "ХАМАС накопичив величезне багатство і ресурси за допомогою таємних угод із нерухомістю, у той час як Сектор Гази ще більше дестабілізується, занурюючись у жахливі злидні та економічний крах".

Нагадаємо, раніше в Південній Кореї повідомили, що ХАМАС збирається заручитися підтримкою Північної Кореї. А Кім Чен Ин наказав чиновникам розробити заходи з надання комплексної допомоги Палестині.