Миллионеры Сектора Газа: как лидеры ХАМАС говорят о нищете, проживая в роскоши (фото)

Пока простые жители Сектора Газа живут в тесноте и страдают без элементарных удобств, их лидеры вроде Исмаила Хании и Халеда Машаля накопили миллиардные состояния.

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Сектор Газа на протяжении десятилетий воспринимался во всем мире как символ страданий и бедности палестинцев. Лидеры ХАМАС даже называют ее "самой большой тюрьмой под открытым небом в мире". Но при этом лидеры этой организации живут в роскоши и обладают миллиардным состоянием. О том, как живут Исмаил Хания, Халед Машаль и прочие, выяснили журналисты Bild.

Сектор Газа занимает узкую прибрежную полосу, которая вдвое меньшей площади Гамбурга. Населяет ее более двух миллионов человек, но при этом там зарегистрировано несколько сотен миллионеров.

"Потому что среди сотен тысяч "беженцев", в том числе до 40 000 террористов ХАМАСа, есть каста деловых людей, которые уже много лет зарабатывают огромные деньги на страданиях, терроре и ненависти", — отмечают журналисты.

Эта особая каста жителей Сектора Газа проживают на роскошных виллах с бассейном, украшенных мрамором и золотом, а также ездят на дорогих автомобилях.

Часто свидетельства этой роскошной жизни появляются в соцсетях, например в TikTok. Но надо отметить, что это ролики сняты в мужском крыле. Женщины, как принято у мусульман, проживают на "семейной половине" и роликами делятся нечасто.

Исмаил Хания и Халед Машаль Фото: Getty Images

Но самые богатые из миллионеров ХАМАСа уже давно находятся за пределами своей страны, где они наслаждаются роскошью.

Исмаил Хания (61 год), ведущий лидер ХАМАС и глава правительства Газы

Исмаил Хания – известный палестинский политик и один из лидеров ХАМАС. С 2019 года он находится за границей, откуда он и управляет данной организацией. У него 13 детей и старшие сыновья Хании — Мааз и Абдель Салам, часто постят фото из роскошных отелей Стамбула и столицы Катара Дохи. Хания часто летает туда и обратно между Тегераном, Стамбулом, Москвой и Каиром на своем частном самолете.

Исмаил Хания с сыновьями в Катаре

Его сын Мааз является богатым магнатом недвижимости, и в Секторе Газа его называют "отец домов". В Турции его часто видят с красивыми женщинами на вечеринках алкоголем, что, к слову, противоречит исламским законам.

Его брат Абдель Салам попал в опалу, потому что, как говорят, он выкачивал деньги в качестве спортивного представителя "Совета Шуры", или Политбюро ХАМАСа. Предполагаемое состояние семьи Хания: 2,5 миллиарда долларов.

Халед Машаль (67 лет), бывший глава политбюро ХАМАС

Халед Машаль в 2012 году он бежал из Дамаска, спасаясь от арабской весны в Сирии, и нашел убежище в Катаре, где теперь занимается недвижимостью и финансовыми операциями для ХАМАС. Сообщается, что когда он бежал в Катар, он взял 1,5 миллиарда долларов из штаб-квартиры ХАМАС в Дамаске.

Муса Абу Марзук (72 года) считается номером два в террористической группировке ХАМАС

После 14 лет в США (грин-карта, 6 детей) он переехал через Иорданию (1998 г.) и Сирию (2001 г.) в Каир (2012 г.), чтобы представлять ХАМАС и Сектор Газа в качестве своего рода министра иностранных дел. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов.

Юнис Кафише (67 лет), один из самых важных финансовых менеджеров ХАМАСа

Он родился в Иордании, живет в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Эрдоган приказал ему выдать паспорт под кодовым именем Хашмет Аслан. США включили его в санкционный список с 2022 года. Причина: "Кафише участвовал в руководстве операциями ХАМАСа и занимал ключевые должности в нескольких компаниях, контролируемых этой организацией, включая базирующуюся в Судане Agrogate Holding и базирующуюся в Турции Trend GYO". Строительная компания Trend GYO также была внесена правительством США в список террористов. Согласно отчету Министерства финансов США, значительная часть многомиллионных активов группировки ХАМАС, которая действует до сих пор, перешла к данной компании и тем, кто ею управляет. Тем не менее Trend GYO сообщила о чистой прибыли в 57,8 млн турецких лир (около двух миллионов евро) за 2022 год.

Виллы в Секторе Газа Фото: Скриншот

Ранее заместитель министра финансов США Элизабет Розенберг: "ХАМАС накопил огромное богатство и ресурсы посредством тайных сделок с недвижимостью, в то время как Сектор Газа еще больше дестабилизируется, погружаясь в ужасную нищету и экономический крах".

Напомним, ранее в Южной Корее сообщили, что ХАМАС собирается заручиться поддержкой Северной Кореи. А Ким Чен Ын приказал чиновникам разработать меры по оказанию комплексной помощи Палестине.