Всупереч заклику Орбана: в ЄС хочуть обговорити перспективи членства України, — ЗМІ

За даними журналістів, європейські дипломати побоюються, що відсутність угоди про фінансову допомогу і переговори щодо вступу України до ЄС на прийдешньому саміті стане "великим політичним ударом" для Києва.

Країни Європейського союзу хочуть обговорити перспективи членства України, а також бюджетний план, який включає 50 мільярдів євро на економічну підтримку Києва. Про це пише Reuters 4 грудня.

Як зазначають журналісти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому заявив, що Київ не готовий розпочати переговори про вступ до ЄС і закликав не ухвалювати рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Повідомляється, що представник Мішеля відмовився давати коментар щодо листа Орбана, проте в інших європейських країнах "чітко дали зрозуміти", що хочуть обговорити фінансову допомогу та перспективи вступу України до ЄС.

За даними ЗМІ, дипломати з країн ЄС, які підтримують Київ, занепокоєні можливою відсутністю угоди щодо згаданих питань. На їхню думку, це може стати "політичним ударом" для України і розглядатиметься як "стимул для Москви".

Дипломати зазначили, що якщо Орбан продовжить наполягати на своїй позиції щодо вступу України до ЄС, а бюджетні розбіжності не дадуть змоги укласти угоду про фінансову допомогу, то може знадобитися ще одне засідання.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ повідомили, що керівник уряду Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати проведення грудневого саміту лідерів Євросоюзу. За словами журналістів, голова Європейської ради планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з угорським прем'єром.

Раніше, 27 жовтня стало відомо, що на саміті Європейського союзу західні союзники України намагалися переконати прем'єр-міністра Угорщини та його словацького колегу Роберта Фіцо продовжити допомагати Києву.