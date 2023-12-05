Масована атака БПЛА на Крим: під удар потрапила нафтобаза, — росЗМІ

Як повідомляють російські журналісти, один із безпілотників вибухнув у повітрі, а його осколки впали на територію підприємства. Другий збили за 70 метрів від резервуара з нафтою.

5 грудня близько 5-ї години ранку сталася спроба атаки нафтобази "Морський нафтовий термінал", що в окупованій Феодосії (Крим). Два безпілотники літакового типу прямували до об'єкта, але були збиті силами протиповітряної оборони Збройних сил Росії. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, перший безпілотник нібито вибухнув у повітрі, осколки впали на територію нафтобази. Другий БПЛА впав недалеко від одного з резервуарів, але ніхто не постраждав.

Кримський міст перекривали на 4 години

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у ніч на 5 грудня російські окупанти були змушені перекрити рух Кримським мостом через масовану атаку БПЛА.

Так, рух зупинили о 3:25, а відновили — о 7:37. Обмеження тривали понад чотири години.

"Як повідомляють росЗМІ, наразі це є одним із найтриваліших з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року", — ідеться в повідомленні.

Масована атака БПЛА на Крим

Раніше росЗМІ та місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Криму — голосно було у Феодосії, Керчі, Сімферополі в районі Аршинцевого і селища Войкове в Криму.

Пізніше в Міноборони РФ повідомили про масовану атаку БПЛА. За даними оборонного відомства країни-агресора, ЗСУ нібито запустили понад 30 літальних апаратів по окупованому півострову.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня західна частина України зазнала ударів "шахедів". Ударні дрони атакували Вінницьку та Хмельницьку області.