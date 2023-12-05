ЗС РФ атакували Україну ракетами та Shahed: командування повідомило про результати роботи ППО

Дрони запускали з двох напрямків з території РФ — з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Найбільше дісталося цивільним об’єктам Донеччини та Херсонщини.

В ніч проти 5 листопада РФ атакувала територію України ударними дронами Shahed і зенітними керованими ракетам С-300. Вибухи лунали на Хмельниччині, Одещині, Хмельниччині та Донеччині. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Зазначається, що дрони запускали з двох напрямків з території РФ — з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Найбільше дісталося цивільним об’єктам Донеччини та Херсонщини.

"Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — повідомили у Повітряних Силах.

У Силах оборони Півдня повідомили, що під час нічної дронової атаки у зоні їхньої відповідальності підрозділами ППО було знищено 4 БпЛА типу "Shahed-131/136":

2 на Миколаївщині,

по 1 на Херсонщині і Вінниччині.

Влучань не допущено.

Подробиці нічної атаки

Російські окупанти вкортре атакували Хмельниччину ударними дронами. В регіоні працювала ППО. Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури немає. Дякую ЗСУ за оборону неба над Хмельницькою областю" — написав Тюрін.

В ніч проти 5 листопада також лунали вибухи на Вінниччині. Вже о 01:25 місцеві ЗМІ повідомили про те, що на Вінниччині лунають вибухи. Глава ОВА Сергій Борзов нічні вибухи в регіоні поки не коментував.

Впродовж доби окупанти обстрілювали територію Херсонщини з мінометів, важкої артилерії, танків та дронів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них — 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі", — проінформував голова ОВА.

Через обстріли на Херсонщині 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Нагадаємо, що 4 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, що 4 грудня ЗС РФ атакували територію України 23 ударними БПЛА Shahed-136/131. Їх запускали з окупованого Криму.