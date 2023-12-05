Мав Карту поляка, але не хотів служити: у Києві засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Уродженець Луганської області, який не мав ні військової спеціальності, ні необхідного досвіду служби, повернувся до України з Польщі для оформлення документів на постійне місце проживання. Чоловік відмовився їхати на фронт, хоча відстрочки від призову в нього не було.

Святошинський районний суд міста Києва засудив чоловіка, який ухилявся від мобілізації та збирався виїхати на постійне місце проживання до Польщі. Про це пише informator.ua.

29 листопада 2023 року суддя Святошинського райсуду Києва Віра Кравець визнала чоловіка винним та засудила його до 3 років тюрми.

"Обвинувачений умисно ухилився від виконання свого конституційного обов`язку по захисту Батьківщини. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації призводить до підриву військової дисципліни та створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану", — такий висновок склала суддя.

Як розвивалися події

Історія уродженця Луганської області розпочалася у вересні 2022 року. Напередодні чоловік, який не мав ні військової спеціальності, ні необхідного досвіду служби, повернувся до України з Польщі для оформлення документів на постійне місце проживання у цій країні, де він мешкав з 2015 року. За словами обвинуваченого, його зняли з військового обліку ще у 2012 році у рідному Луганську.

"З 2014 року, у зв`язку з окупацією РФ Луганська, втратив доступу до своїх військово-облікових документів. Збереглася лише обліково-послужна картка. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України він добровільно звернувся до (військкомату. — Ред.) з метою уточнення своїх облікових даних", — йдеться у вироку суду.

У вересні 2022 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним для несення військової служби. Для відстрочок від призову у нього підстав не було. Одержавши повістку про прибуття 12 січня 2023 року на пункт відправки, він у призначений час був на місці, але їхати на фронт відмовився.

Крім того, чоловік не згодився отримати військовий квиток, що стало приводом для працівників військкомату вважати його ухилянтом і таким, хто не виконав наказ в особливий період. Результатом стало відкриття 13 січня кримінального провадження проти призовника.

Рішення військкомату і суду

До того, як чоловік самостійно не прийшов до військкомату для звірки даних і не попередив працівників ТЦК про свої наміри виїхати на постійне місце проживання до Польщі, центри комплектування не мали його у своїх базах даних. Проте після звірки його прізвище вже було внесено до облікових списків.

"У той самий час офіцер вилучив у нього тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та вписав персональні дані у повістку, яку вручив йому під розпис. На його зауваження про погіршення стану здоров`я офіцер не реагував, посилаючись на висновок військово-лікарської комісії, яким його визнано придатним до військової служби", — розповідав чоловік свою версію історії у суді.

Чоловік намагався зустрітися із начальником військкомату, проте той його не прийняв. Згодом з’ясувалося, що заяву про зняття його з військового обліку у зв`язку з виїздом на постійне проживання до Польщі ніхто не розглядав.

Працівники ТЦК на суді наполягали, що чоловік не мав підстав не захищати батьківщину, дозволів на виїзд він також не мав, а не мобілізовували його через відсутність бойового досвіду. Після того, за словами працівників ТЦК, як змінилися плани з мобілізації і почалася комплектація через навчальні центри, з'явилися підстави мобілізувати чоловіка.

"Доводи обвинуваченого про те, що він підлягає зняттю з військового обліку в Україні, оскільки постійно мешкає в Республіці Польща, не має військово-облікової спеціальності та повернувся в Україну саме з метою оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання в Республіку Польща, не спростовують наявність в його діях складу кримінального правопорушення", — вирішила суддя і засудила чоловіка до 3 років позбавлення волі.

Рішення судді Кравець може бути оскаржене до 29 грудня.

Нагадуємо, український чиновник перелічив підстави, за яких працівники ТЦК можуть зайти у помешкання військовозобов'язаного.

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