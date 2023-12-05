Військова промисловість США не може йти в ногу з Китаєм: у чому причина, — Пентагон

У Міноборони зазначили, що США хоч і створюють найкращу у світі зброю, але не можуть виробляти її досить швидко. Вторгнення РФ в Україну виявили проблеми з виробничими та постачальницькими потужностями, які вкоренилися на всіх рівнях ланцюжків постачання озброєнь.

Оборонна промисловість США з усіх сил намагається не відставати в гонці високотехнологічного озброєння з Китаєм. Такі труднощі викликані нестачею потенціалу, можливостей, гнучкості та стійкості, необхідних для задоволення всього спектра потреб військового виробництва такого масштабу. Такі висновки містить неопублікований звіт Пентагону, пише Politico.

У документі зазначено, що США хоч і створюють найкращу у світі зброю, але не можуть виробляти її досить швидко. Це, своєю чергою, несе певні стратегічні ризики, оскільки Сполучені Штати стикаються з необхідністю підтримувати активні бойові операції, де це необхідно, і водночас стримувати більш масштабну нову загрозу в Індо-Тихоокеанському регіоні. У такій ситуації важливо, щоб традиційні оборонні підрядники вчасно реагували в разі сучасного масштабного конфлікту.

Зокрема, вторгнення Росії в Україну і ситуація в Ізраїлі виявили недостатні виробничі та постачальницькі потужності, які тепер є глибоко вкоріненими проблемами на всіх рівнях ланцюжків постачання.

Щоб позбутися відставань у цьому аспекті, американські військові очікують на реалізацію першої в історії оборонно-промислової стратегії, яку найближчими тижнями оприлюднить головний чиновник Пентагону з військових закупівель Вільям Лаплант.

Як повідомили оглядачі Defence One, за кілька годин після початку щорічного Рейганівського форуму національної оборони 3 грудня Лаплант розповів, що ця стратегія визначить, "що Пентагон має намір робити й у що інвестувати", а також яким є ризик збереження статус-кво, якщо жодних кроків відомство не зробить.

"Чотири напрямки зусиль стратегії включають дії зі створення стійких ланцюжків постачання, які повинні бути в змозі виробляти необхідні продукти, послуги й технології з високою швидкістю, в масштабі та з меншими витратами", — заявив чиновник.

Тим часом лунають і скептичні голоси чиновників, які не бачать у документі жодних конкретних рекомендацій. Один із радників з оборонної промисловості назвав його "таким, що розчаровує", заявивши, що в ньому немає довгострокових розв'язань проблем ланцюжка постачань, які "мучать оборонну промисловість".

Нагадаємо, у Пентагоні озвучили причини провальних випробувань далекобійної гіперзвукової зброї. Одна з причин — механічні неполадки пускової установки для запуску Dark Eagle.