"Механічна проблема": у Пентагоні озвучили причини невдач із гіперзвуковою зброєю

За словами глави відділу закупівель армії США Дуга Буша, в армійців підготовлено план з усунення проблем із пусковими установками, а також план подальших випробувань гіперзвукової зброї великої дальності LRHW.

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Глава відділу закупівель армії США Дуг Буш розповів про причини невдач із випробуваннями американських гіперзвукових ракет. За його словами, у нещодавніх невдачах винні "механічні проблеми" з пусковою установкою, проте вже готовий план щодо їх усунення. Про це 3 грудня повідомили в Breaking Defence.

Армія і ВМС Сполучених штатів працюють у тандемі над створенням гіперзвукової зброї великої дальності (LRHW), яку сухопутні війська називають Dark Eagle. За останні кілька років армія пережила низку невдач у передпускових випробуваннях, через що довелося перенести терміни введення в експлуатацію з кінця вересня на кінець 2023 року. Але після чергового невдалого випробування наприкінці жовтня цю мету було скасовано, пишуть оглядачі.

"Це, безумовно, проблема ракети-носія. У цьому немає нічого нового, це просто механічна проблема", — сказав Буш.

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Проблема армії, пов'язана з пусковою установкою, здавалося б, має бути гарною новиною для ВМС, оскільки заступник міністра оборони Пентагону з досліджень та інженерних питань Хайді Ш'ю заявив журналістам, що програма ВМС на цей час не зазнає подальших труднощів. Однак Буш заявив, що військові зустрілися з представниками компанії Lockheed Martin, інтегратора даних систем озброєння, щоб розробити переглянутий план випробувань.

За словами чиновника, новий план передбачає розділення випробувань пускової установки та ракети, тож затримки з одним із них не призведуть до уповільнення іншого. У плані також приділять особливу увагу масштабним випробуванням окремих компонентів, щоб армійці переконалися, що проблему з пусковою установкою усунуто.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти розповіли про можливості ракети "Авангард", назвавши її "гіперзвуковою". Творці зброї стверджують, що ракета нібито розвиває швидкість понад 32 тисячі км/год і є "смертоносною як метеорит".