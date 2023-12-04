"Механическая проблема": в Пентагоне озвучили причины неудач с гиперзвуковым оружием

По словам главы отдела закупок армии США Дуга Буша, у армейцев подготовлен план по устранению проблем с пусковыми установками, а также план дальнейших испытаний гиперзвукового оружия большой дальности LRHW.

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Глава отдела закупок армии США Дуг Буш рассказал о причинах неудач с испытаниями американских гиперзвуковых ракет. По его словам, в недавних неудачах виноваты "механические проблемы" с пусковой установкой, однако уже готов план по их устранению. Об этом 3 декабря сообщили в Breaking Defence.

Армия и ВМС Соединенных штатов работают в тандеме над созданием гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW), которое сухопутные войска называют Dark Eagle. За последние несколько лет армия пережила ряд неудач в предпусковых испытаниях, из-за чего пришлось перенести сроки ввода в эксплуатацию с конца сентября на конец 2023 года. Но после очередного неудачного испытания в конце октября эта цель была отменена, пишут обозреватели.

"Это определенно проблема ракеты-носителя. В этом нет ничего нового, это просто механическая проблема", — сказал Буш.

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Проблема армии связана с пусковой установкой, казалось бы, должно быть хорошей новостью для ВМС, поскольку заместитель министра обороны Пентагона по исследованиям и инженерным вопросам Хайди Шью заявил журналистам, что программа ВМС в настоящее время не испытывает дальнейших затруднений. Однако Буш заявил, что военные встретились с представителями компании Lockheed Martin, интегратора данных систем вооружения, чтобы разработать пересмотренный план испытаний.

По словам чиновника, новый план предусматривает разделение испытаний пусковой установки и ракеты, так что задержки с одним из них не приведут к замедлению другого. В плане также уделят особое внимание масштабным испытаниям отдельных компонентов, чтобы армейцы убедились, что проблема с пусковой установкой устранена.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты рассказали о возможностях ракеты "Авангард", назвав ее "гиперзвуковой". Создатели оружия утверждают, что ракета якобы развивает скорость свыше 32 тысячи км/ч и является "смертоносной как метеорит".