"Маловероятно": США могут не получить гиперзвуковую ракету LHRW в 2023 году

В сентябре должны были состояться испытания Dark Eagle, но не произошло. Причины неисправности засекретили.

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Американская армия, скорее всего, не получит гиперзвуковую ракету LRHW в 2023 году после последнего отмененного испытания технологии. Об этом сообщает Defense News.

После очередного отмененного испытания гиперзвукового планера для армии и флота США из-за проблемы, возникшей перед запуском очень маловероятно, что армия получит первое подразделение, как это планировалось ранее. Об этом уже официально заявил начальник отдела закупок службы Даг Буш.

Кроме испытания, которое должно было состояться осенью, военные предварительно отменили мартовские испытания. Причины неисправности засекречены. Также армия США исследует первопричину неисправностей.

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В США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты ARRW после провального теста в марте

"После неудачного теста вы забираете изделие обратно, разбираете ее, и члены команды вместе с инженерами работают над тем, что именно было причиной неудачи. Я думаю, что мы близки к пониманию того, в чем именно была проблема, и это поможет нам вернуться к тестированию", — заявил Даг Буш.

Военным нужно провести хотя бы одно испытание планера в реальных условиях перед их отправкой в армию США. Гиперзвуковая ракета способна лететь быстрее на скорости более 5 Махов или 6125 км/ч и маневрировать на разных высотах, чтобы ее сложнее было обнаружить. Буш подчеркнул, что армия остается преданной LRHW и ей нужны возможности, которые предоставит гиперзвуковая ракета.

Напомним, 15 сентября СМИ писали, что гиперзвуковое оружие — это gamechanger, которого нет в США.

8 сентября в США не смогли запустить гиперзвуковую ракету LHRW, предварительно, из-за отказа одного из аккумуляторов.