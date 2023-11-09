"Малоймовірно": США можуть не отримати гіперзвукову ракету LHRW у 2023 році

У вересні мали відбутись випробування Dark Eagle, але не сталося. Причини несправності засекретили.

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Американська армія, скоріш за все, не отримає гіперзвукову ракету LRHW у 2023 році після останнього скасованого випробування технології. Про це повідомляє Defense News.

Після чергового скасованого випробування гіперзвукового планера для армії та флоту США через проблему, що виникла перед запуском. Через це дуже малоймовірно, що армія отримає перший підрозділ, як це планувалось раніше. Про це вже офіційно заявив начальник відділу закупівель служби Даг Баш.

Окрім випробування, яке мало відбутись восени, військові попередньо скасовували березневі випробування. Причину несправності засекречені. Також армія США досліджує першопричину несправностей.

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У США провели перший пуск гіперзвукової ракети ARRW після провального тесту в березні

"Після невдалого тесту ви забираєте річ назад, розбираєте її, і члени команди разом з інженерами працюють над тим, що саме було причиною невдачі. Я думаю, що ми близькі до розуміння того, в чому саме була проблема, і це допоможе нам повернутися до тестування", — заявив Даг Буш.

Армії потрібно провести хоча б одне випробування планера в реальних умовах перед їх відправленням в армію США. Гіперзвукова ракета здатна летіти швидше на швидкості понад 5 Махів або 6125 км/г й маневрувати на різних висотах, щоб її складніше було виявити. Буш наголосив, що армія залишається відданою LRHW і їй потрібні можливості, які надасть гіперзвукова ракета.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ писали, що гіперзвукова зброя — це gamechanger, якого немає в США.

8 вересня у США не змогли запустити гіперзвукову ракету LHRW, попередньо, через відмову одного з акумуляторів.