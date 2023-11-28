Китайцы виртуально сбили B-21 "гиперзвуковой" ракетой: результаты моделирования

Американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider обладает низкой радиолокационная сигнатура и может нанести значительный урон китайской ПВО. В то же время для него может стать неожиданностью возможности "гиперзвуковых" ракет НОАК.

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Китайские ученые с помощью симуляции обнаружили, что их "гиперзвуковые" ракеты способны перехватывать американские стелс-самолеты, такие как B-21 Raider. При этом в ходе моделирования была учтена возможность коммуникации между ракетами с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 27 ноября рассказали обозреватели South China Morning Post.

Военное моделирование было проведено группой исследователей под руководством доцента Чен Цзюня из Северо-Западного политехнического университета в Сиане. Китайские специалисты обнаружили, что благодаря использованию новейшего оборудования и инновационных стратегий Китай имеет преимущество в плане раннего обнаружения объектов потенциального противника.

"В смоделированном военном сценарии оборудование, напоминающее стелс-аппарат B-21, и соответствующий ему беспилотник были успешно перехвачены китайскими ракетами "воздух-воздух", которые могут похвастаться впечатляющей максимальной скоростью в 6 Махов", — говорится в отчете.

Возможности B-21

Китайские эксперты отметили, что хотя этот бомбардировщик нового поколения способен развивать скорость около 1000 км/ч, что немного ниже скорости звука, он будет играть центральную роль в стратегии ВВС США Penetrating Counter Air (Проникающее противовоздушное нападение — PCA), ориентированной на потенциальные сражения с китайскими военными.

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Радиолокационная сигнатура B-21 очень низкая, поэтому он в случае конфликта он может проникнуть глубоко за линию фронта и сбросить большое количество ракет или бомб по Китаю, разрушив основную оборонительную инфраструктуру Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Таким образом, бомбардировщик представляет серьезную угрозу китайской системе ПВО, которая традиционно в значительной степени зависит от систем радиолокационного предупреждения, расположенных на суше, в море или на воздушных платформах, подчеркнули специалисты.

Возможности китайских ракет

Вместе с тем моделирование, проведенное группой Чена, показало, что мощность китайских так называемых гиперзвуковых ракет, оснащенных инновационным твердотопливным импульсным двигателем, может свободно изменяться во время полета. Эти ракеты могут сначала достигать ближнего космоса, а затем спускаться на вражеские самолеты на исключительно высоких скоростях.

В симуляции американский стелс-самолет, оснащенный передовыми сенсорами, обнаружил приближающуюся ракету на ранней стадии запуска. Он тут же выполнил резкий разворот, чтобы уклониться от атаки, но ракета мгновенно переключилась на беспилотник, сопровождавший B-21, а цель атаки была перехвачена другой ракетой благодаря ИИ. Это оказалось достаточно неожиданным для бомбардировщика.

"Обычно считается, что гиперзвуковое оружие может атаковать только неподвижные или медленно движущиеся цели из-за сложности управления в полете на высокой скорости. Но в смоделированном бою китайские ракеты могли совершать резкий поворот вскоре после запуска, что позволило ИИ разработать несколько планов атаки, которые ранее считались невыполнимыми", — подытожили китайские эксперты.

Напомним, в американском штате Калифорния 10 ноября состоялся первый открытый полет бомбардировщика Военно-Воздушных Сил США B-21 Raider. По словам журналистов Reuters, за событием наблюдали около 40 энтузиастов-фотографов.