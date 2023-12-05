Ще одна версія: у РФ показали Т-62М обшитим динамічним захистом та з протимінним тралом

Танк отримав новий приціл, багато ДЗ та інші доопрацювання, але основна проблема в додатковій масі. Т-62 явно став важчим, бо двигун має усього 620 кінських сил.

В російських телеграм-каналах розповсюдили відео танка Т-62М з великою кількістю динамічного захисту, в тому числі на бортах. Про це повідомляє Forbes.

Міністерство оборони РФ показала модернізований танк Т-62М оперативному групуванню Схід біля Новомиколаївки. Машина отримала новий приціл, систему наведення, значну кількість динамічного захисту та протимінним тралом. У виданні зазначають, що приціл навідника, скоріше за все є 1ПН96МТ-02.

Проте автор звертає увагу на очевидний недолік Т-62М — всі ці доопрацювання очевидно негативно позначились на мобільності машини. Танк має старий двигун на 620 кінських сил, а додатковий динамічний захист може важити до 2 тонн. Для окупантів зараз важливо мати в строю танки навіть ціною зниження мобільності. Зараз вони на фронті є вразливою ціллю для дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та мін.

Також у виданні порівняли українські Leopard 1A5 та російські Т-62М. Німецький танк є новішим, ніж будь-який Т-62, але це не робить його сучасним. Проте Leopard 1 має більше зручностей для екіпажу з 4 бійців, двигун на 850 кінських сил, кращу оптику, систему керування вогнем та низку інших переваг. Ще однією перевагою є те, що Leopard 1A5 можна швидше покинути у випадку надзвичайної ситуації. Проте очевидним мінусом німецького танку є слабка броня.

Нагадаємо, 27 листопада у ЗМІ показали російський танк Т-62М із захистом "Релікт" та особливостями Т-90М.

15 листопада російські окупанти показали модернізовані Т-62М зразка 2022 року на одному з полігонів у тимчасово окупованій Запорізькій області.