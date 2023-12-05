Пришвидшуємо виробництво: скільки боєприпасів може виготовляти Україна, — Defense Express

На потрібні обсяги виготовлення боєприпасів в Україні ще не вийшли, але перші кроки для цього вже зроблені.

Україна може виготовляти 5-7 тисяч боєприпасів на місяць, що було б оптимальною кількістю, зважаючи на її стартові можливості. Про це сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Польща почала виготовляти боєприпаси калібру 155-мм у 2015 році. У 2010 році вони підписали угоду з чехами про ліцензійне виробництво цих боєприпасів. Тобто на запуск повного циклу виробництва 155-мм боєприпасів пішло 5 років. В України були напрацювання щодо створення 155-мм боєприпасів. Ця програма дуже активно просувалась, проте дуже повільно реалізувалась на практиці", — розповів Згурець.

Аналітик зауважив, що на нормальні обсяги виготовлення боєприпасів в Україні не вийшли, але потужності дозволяють зробити оптимальну кількість.

"Показники у необхідній на сьогодні кількості боєприпасів ми б не досягнули навіть раніше. Зараз ми пришвидшуємо виробництво боєприпасів та мін у кооперації з нашими західними партнерами. Дійсно на обсяги виготовлення боєприпасів ми не вийшли, але перші кроки для цього ми вже зробили. Питання лише в тому, щоб ці кроки вийшли вже на нормальну таку маршову ходу для виготовлення хоча б 5-7 тис. боєприпасів на місяць. Такі б показники були б достатньо високими з огляду на ті стартові можливості, які ми мали напередодні повномасштабного вторгнення Росії", — сказав Сергій Згурець.

Нагадаємо, що у Ростовській області на військовому полігоні загинула група військових. Вони підірвалися внаслідок детонації боєприпасу.

Раніше повідомлялося, що 1 млн снарядів від ЄС — це хороша допомога, але в Україні є власне виробництво і допомога касетними боєприпасами від США.