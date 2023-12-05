Росія накрила вогнем центр Херсона: є жертви (фото, відео)

За словами глави ОВА Олександра Прокудіна, противник атакував місто з самого ранку. Постраждалі від обстрілу перебували в цей момент на вулиці. Прокуратура почала розслідування.

Російські окупанти 5 грудня атакували центр Херсона, внаслідок чого кілька людей загинули. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, жертвами російського терору стали мирні жителі. Щонайменше двоє людей померли, а ще одна дістала поранення. В ОП також поділилися кадрами з місця трагедії.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі також поділився, що з самого ранку противник почав накривати місто вогнем. Лікарі, які прибули на місце трагедії лише констатували смерть мешканців Херсона, адже допомогти їм було вже не можна.

Російські окупанти атакували Херсон, є загиблі Фото: Херсонська обласна прокуратура Російські окупанти атакували Херсон, є загиблі Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Госпіталізували 59-річного чоловіка, якому в лікарні буде надано медичну допомогу.

"Як уже повідомлялося, унаслідок одного з ударів загинули двоє та одна людина була поранена. Ще один травмований під час чергового обстрілу центральної частини міста зараз госпіталізований. Крім того, було влучання в один із медзакладів Херсона. Попередньо, там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється", — написав голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

Прокоментували інцидент і в Херсонській обласній прокуратурі. За фактом чергового злочину ЗС РФ було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що пов'язане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Для обстрілу використовувалося артилерійське озброєння. Загинув 48-річний чоловік, а ось особу жінки ще встановлюють.

"Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ посеред ночі атакували Україну ракетами і Shahed. Дрони запускали з двох напрямків з території РФ — з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Найбільше дісталося цивільним об'єктам Донецької та Херсонської областей.