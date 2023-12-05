Завербували у "полоні": на Сумщині заступник голови ОТГ зливав інформацію про ЗСУ (фото)

Жителя прикордонного регіону завербували ще до початку повномасштабного вторгнення. Використовуючи особисті зв’язки, він збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

На Сумщині заступник голови ОТГ працював на ФСБ Росії і повідомляв дані про пересування та розміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

Зазначається, що жителя Сумщини завербували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а до травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

Коли частину Сумщини окупували, чоловік через ворожий блокпост втік до Росії. Там зустрівся з куратором і отримав завдання. Після цього він повернувся на Батьківщину і пояснив своє зникнення тим, що перебував у полоні.

За завданням куратора, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, фігурант продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні.

Згодом підозрюваний звільнився з посади в ОТГ і влаштувався на місцеву агрофірму, де під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів.

Він дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, ДПСУ та Нацгвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.

"Крім того, використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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