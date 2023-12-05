Хочуть перерізати логістику в Авдіївку: ЗС РФ не змогли взяти Степове, — МВА (відео)
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барбаш повідомив, що ЗСУ контролюють Степове Донецької області. Там проходить траса, якою постачання надходить в Авдіївку.
На Авдіївському напрямку тривають інтенсивні бої, але особлива увага окупаційних військ Росії зосереджується на населеному пункті Степове Донецької області, на північному заході від міста. Мета загарбників — контроль цієї локації для перекриття логістики українських збройних сил. Про це у вівторок, 5 грудня, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барбаш в ефірі "Радіо Свобода",
"Це найближчий напрямок до того, щоб перерізати нам одну єдину дорогу", — підкреслив Барбаш.
Проте він підкреслив, що контроль над населеним пунктом залишається в руках українських військових. При цьому там тривають важкі бої.
"Буквально вчора-позавчора були серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Звичайно, вони постійно намагаються там щось "намацати", десь пролізти, але Степове повністю контролюється ЗСУ", — повідомив Барбаш.
Ситуація на Адвіївському напрямку
Барбаш зазначив, що незалежно від погодних умов, противник посилено продовжує свої штурмові дії різними групами в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу майже цілодобово.
Він також уточнив, що російські війська продовжують атаки на коксохімічний завод в Авдіївці, але досі їм не вдалося проникнути на підприємство.
"Іноді дійсно вони доходять майже до паркану Авдіївського коксохімзаводу. Але ж... Теж пишуть вони дуже часто, "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні — коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", — підкреслив Барбаш.
За його словами, у промзоні також тривають інтенсивні бої, де ворог найчастіше застосовує техніку. Росіяни намагаються встановити над зоною контроль через наказ зайти в місто за будь-яку ціну, попри втрати.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 4 грудня, ЗС РФ продовжують наступальні дії в районі Авдіївки. За даними аналітиків, російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки.
Також нагадаємо, представники України звернулися до міжнародних організацій із проханням розслідувати опублікований 2 грудня відеозапис, на якому російські військові розстрілюють беззбройних українських бійців, які здаються в полон.