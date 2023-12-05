Хочуть перерізати логістику в Авдіївку: ЗС РФ не змогли взяти Степове, — МВА (відео)

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барбаш повідомив, що ЗСУ контролюють Степове Донецької області. Там проходить траса, якою постачання надходить в Авдіївку.

На Авдіївському напрямку тривають інтенсивні бої, але особлива увага окупаційних військ Росії зосереджується на населеному пункті Степове Донецької області, на північному заході від міста. Мета загарбників — контроль цієї локації для перекриття логістики українських збройних сил. Про це у вівторок, 5 грудня, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барбаш в ефірі "Радіо Свобода",

"Це найближчий напрямок до того, щоб перерізати нам одну єдину дорогу", — підкреслив Барбаш.

Проте він підкреслив, що контроль над населеним пунктом залишається в руках українських військових. При цьому там тривають важкі бої.

"Буквально вчора-позавчора були серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Звичайно, вони постійно намагаються там щось "намацати", десь пролізти, але Степове повністю контролюється ЗСУ", — повідомив Барбаш.

карта боїв у районі Степового Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Адвіївському напрямку

Барбаш зазначив, що незалежно від погодних умов, противник посилено продовжує свої штурмові дії різними групами в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу майже цілодобово.

Він також уточнив, що російські війська продовжують атаки на коксохімічний завод в Авдіївці, але досі їм не вдалося проникнути на підприємство.

карта боїв у районі Авдіївки Фото: deepstatemap.live

"Іноді дійсно вони доходять майже до паркану Авдіївського коксохімзаводу. Але ж... Теж пишуть вони дуже часто, "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні — коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", — підкреслив Барбаш.

За його словами, у промзоні також тривають інтенсивні бої, де ворог найчастіше застосовує техніку. Росіяни намагаються встановити над зоною контроль через наказ зайти в місто за будь-яку ціну, попри втрати.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 4 грудня, ЗС РФ продовжують наступальні дії в районі Авдіївки. За даними аналітиків, російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки.

Також нагадаємо, представники України звернулися до міжнародних організацій із проханням розслідувати опублікований 2 грудня відеозапис, на якому російські військові розстрілюють беззбройних українських бійців, які здаються в полон.