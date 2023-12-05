РФ готує хвилю ІПСО проти української влади в питанні обміну полоненими, — Лубінець

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, метою російських спецслужб є дестабілізація ситуації всередині українського суспільства і створення недовіри до державних органів, які займаються обміном полоненими.

Росія планує ініціювати хвилю дезінформації проти органів влади України, відповідальних за взаємодію з обміну полоненими, з метою ускладнення процесів обміну військовополоненими. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на інформацію Координаційного штабу із поводження з військовополоненими.

Згідно з наявною інформацією, Росія готується висунути звинувачення на адресу Координаційного штабу з поводження з військовополоненими, стверджуючи, що він завищує вимоги у формулі обміну з Росією.

Як пише штаб, метою російських спецслужб є дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства і посіяти недовіру до державних органів, які регулюють обміни полоненими.

Лубинець зазначає, що Росія цинічно маніпулює темою військовополонених в інформаційно-психологічній війні проти українського суспільства, водночас здійснюючи вплив на одну з найуразливіших груп — сім'ї полонених і зниклих безвісти.

Омбудсман запевняє, що Україна за жодних умов не припинила і не припинить спроби повернути наших воїнів, а жорстока гра Росії свідчить про те, що її мало турбує доля великої кількості своїх військовополонених та їхніх родин.

Він закликав не піддаватися на російську пропаганду і запевнив у готовності віддавати російських військовополонених тільки за умови повернення додому наших захисників і захисниць.

Нагадаємо, на початку осені Дмитро Лубінець заявляв, що, за приблизними підрахунками, Росія утримує понад 20 тисяч цивільних заручників.

Крім того, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.