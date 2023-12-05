"Їм байдуже": росіяни шукають "диверсанток" серед жінок в окупації, — Федоров

За словами мера Мелітополя, вже була величезна кількість історій із протиправними діями противника. Окупантам неважливо, з кого вони нібито зроблять "терористів".

Російські загарбники продовжують тероризувати жителів тимчасово окупованих територій і тепер розшукують певних жінок. Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 5 грудня.

За його словами, у частині Запорізької області, яка перебуває під контролем РФ, почали шукати "диверсанток" і "терористок" серед жінок.

В окупації нічого не може убезпечити жителів від уваги російських силовиків, каже чиновник. Вони не враховують ні вік, ні стать людини.

"За даними Національного опору, окупанти моніторять вподобання патріотичних сторінок у соціальних мережах і намагаються вичислити місцевих жителів", — пише Іван Федоров.

У Запорізькій області окупанти почали розшукувати жінок Фото: Скриншот

Одна з історій стосувалася 58-річної мешканки Бердянська. Представники ЗС РФ затримали її за публікацію в соціальних мережах і тепер жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Друга історія, про яку розповів Іван Федоров, стосувалася мешканки Мелітополя. Її забрали з власного будинку після обшуку, а причиною стали деякі висловлювання в інтернеті, які не збігаються з думкою РФ.

У Пологівському районі Запорізької області регулярно з'являються повідомлення про зникнення жінок. Приміром, одну з мешканок окупованого Токмака забрали на допит і де вона зараз перебуває — невідомо.

"Окупантам потрібно тримати в страху місцевих — саме тому їм байдуже, з кого ліпити диверсантів. Життя на тимчасово окупованих територіях наднебезпечне — південь чекає звільнення", — підсумував мер Мелітополя.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що російські окупанти в Мелітополі місяцями не платять українцям зарплати. Іван Федоров розповів, що в людей фактично немає грошей на те, щоб купити додому продукти. Крім того, противник почав відправляти на фронт навіть колаборантів. Соціальна напруга зростає.