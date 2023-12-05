Дев'ять пріоритетів: у ЄС розкрили деталі гарантій безпеки для України

За даними Міністерства оборони, партнери намагаються забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це необхідно.

У вівторок, 5 грудня, представники Міністерства оборони та Європейського Союзу провели обговорення довгострокових безпекових забезпечень України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За даними відомства, представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва для початку консультацій від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля з питань забезпечення безпеки для України.

На зустрічі з українською делегацією, очолюваною заступником міністра оборони України Юрієм Джигирею, заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз представив напрямки довгострокової допомоги від ЄС.

Пакет для України включає дев'ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов'язань з боку Євросоюзу для України:

допомога військовою технікою та обладнанням;

навчання українських військових;

співпраця з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- і гібридним загрозам;

допомога в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних із процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї

підтримання зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Фріз також підкреслив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це необхідно".

Нагадаємо, що в липні на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали документ про "гарантії безпеки" для України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в декларації вказані конкретні умови безпеки.

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