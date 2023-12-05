Мобілізація в Україні: чи може чоловік з інвалідністю І, II чи III групи виїхати за кордон

Українцям, які мають інвалідність, не заборонено виїжджати з країни. Проте для перетину кордону потрібно мати деякі документи.

В Україні попри воєнний стан не заборонений виїзд за кордон для осіб з інвалідністю. У тому, що потрібно для таких поїздок, розібралися журналісти OBOZ.UA.

Перелік категорій громадян, які можуть виїжджати з України, встановлює закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до нього через воєнний стан та оголошену мобілізацію країну можуть залишати не всі чоловіки віком 18-60 років.

Особи з інвалідністю мають відстрочку від призову на службу, тож перетинати кордон їм не заборонено. Про це, зокрема, йдеться в постанові Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року № 57.

Що потрібно для виїзду за кордон?

За даними Державної прикордонної служби (ДПСУ), українці з інвалідністю не обмежені у кількості поїздок за кордон. Проте чоловіки незалежно від групи інвалідності мають надавати документи на підтвердження їхнього статусу.

Для цього достатньо захопити з собою один з наступних:

посвідчення, яке підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги.

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