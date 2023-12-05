Удар по лікарні: у центрі Херсона медики потрапили під обстріл, є постраждалі (відео)

За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка, четверо медиків були поранені внаслідок обстрілу медичного закладу. Серед них двоє лікарів, акушерка та працівник одного з відділів.

Збройні сили Росії обстріляли центр Херсона, під удар потрапила лікарня, внаслідок чого п'ятеро людей дістали поранення. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Чиновник зазначив, що інформація про постраждалих оновлюється.

"За останніми даними, унаслідок влучання ворожого снаряда в заклад охорони здоров'я в центрі Херсона поранення дістали четверо осіб — двоє лікарів 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н. і працівник одного з відділів 1956 р.н." — написав Мрочко у своєму Telegram-каналі.

За даними МВА, постраждалі отримали допомогу на місці і не потребують госпіталізації.

Обстріл Херсона 5 грудня

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни накрили вогнем центр Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще одну людину було поранено.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня західна частина України зазнала ударів "шахедів". Ударні дрони атакували Вінницьку та Хмельницьку області. Також дрони атакували Херсонську та Донецьку області.