Ракети і системи наведення: ЦАХАЛ застосував нові зразки озброєнь у Газі (відео)

Серед нових видів озброєнь — засоби, що дають змогу ефективно виконувати бойові завдання в густонаселених районах. Це переносні ракети Holit, приціли Dagger, кулемети Negev 7 тощо.

Армія оборони Ізраїлю під час сухопутної операції в секторі Газа впровадила низку нових і передових військових озброєнь. Свого роду "бойове хрещення" пройшли переносні ракети, системи наведення, прилади нічного бачення, стрілецьке озброєння. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

Ці заходи були спрямовані на підвищення оперативних можливостей і забезпечення ефективності та безпеки сухопутних військ у густонаселених районах.

Серед нових зразків озброєння і техніки — переносні ракети Holit і Yited, прилад нічного бачення Ido, система цілевказівки Dagger, система ПРО Arrow 3, гармата "76" на кораблях Saar-6, високоточні міни з лазерним наведенням Steel Sting і ручний кулемет Negev 7.

Ракети Holit і Yited

Ракетні комплекси Holit і Yited, зазначають ізраїльські військові, на 50% перевершують наявні зразки за дальністю і руйнівністю. Вони призначені для ведення бойових дій у населених пунктах і густонаселених районах, де ускладнено застосування танків та іншої важкої бронетехніки.

Ракети ефективні проти будівель, транспортних засобів і укриттів терористів. Комплекси оснащені багатоступінчастим механізмом активації, завдяки чому вони безпечніші для ізраїльських бійців на полі бою, та економічніші завдяки можливості скасування пуску в разі зміни цілей, навіть якщо процес активації вже запущено.

Ізраїльський боєць із комплексом Holit

Прилад Ido

Уперше ізраїльські підрозділи в секторі Гази були оснащені приладами нічного бачення, що забезпечують тривимірне зображення. Модульний прилад з легкістю кріпиться на передній частині шолома бійця і дає можливість спостереження одним або двома очима навіть в абсолютно закритих темних умовах.

Прилад нічного бачення Ido

Комплекс Arrow

Також уперше у війні було застосовано протиракетний комплекс Arrow і ракету Arrow 3, призначену для знищення балістичних ракет за межами атмосфери. Після того як балістична ракета була запущена в бік Ізраїлю з боку Ємену, винищувачі підрозділу "Захисний меч" системи ППО перехопили її за допомогою інноваційного комплексу.

Система Dagger

Піхотні підрозділи ЦАХАЛ оснастили прицілами Dagger третього покоління. Цей пристрій здатний відстежувати рухомі цілі, якими можуть бути, наприклад, БПЛА, дрон або навіть терорист, який тікає, і допомагає стрільцю вразити ціль із максимальною точністю.

Приціл встигає виявляти та захоплювати навіть цілі без орієнтира, а також автоматично розраховувати балістичні відхилення, оцінюючи напрямок руху і швидкість об'єкта.

Снаряди Steel Sting

Під час операції вперше були залучені мінометні бомби з лазерним наведенням Steel Sting. Їх застосували бійці спецзагону "Магеллан", атакувавши ракетний майданчик руху ХАМАС, звідки терористи вели вогонь по території Ізраїлю.

Зазначається, що технології боєприпасу дають змогу вести вогонь із високою точністю і знижують ризик ураження сторонніх осіб.

Кулемет Negev 7

Ізраїльські військові були озброєні потужним ручним кулеметом Negev 7 калібру 7,62 мм під гвинтівковий патрон 7,62х51 НАТО. Він прийшов на зміну Negev 5 і відрізняється від попередника підвищеною вогневою потужністю і режимом одиночної стрільби. Кулемет певною мірою можна позиціонувати як снайперську зброю, оскільки планка Пікатіні, встановлена на зброї, дає змогу встановлювати за бажанням приціли будь-якого типу.

"Його боєприпаси здатні пробивати надзвичайно товсті стіни, знищуючи противника навіть у забудованій і складній місцевості", — підсумували армійці.

Кулемет Negev 7

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відновив бойові дії проти бойовиків ХАМАС після зриву перемир'я, застосувавши в Газі керовану бомбу SPICE-2000. Цей боєприпас — розробка ізраїльської компанії Rafael, що дає змогу завдавати ударів із високою точністю.