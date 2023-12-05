"Як далекобійна артилерія": ЗСУ стали використовувати танки Leopard для оборони, — ЗМІ

За словами українських військових, машини німецького виробництва були розгорнуті для утримання лінії фронту на Авдіївському та Лиманському напрямку.

Збройні сили України активно застосовують танки Leopard в оборонних цілях, особливо як далекобійну артилерію. Наприклад, це озброєння активно задіяно біля Авдіївки та Лиману Донецької області. Про це повідомляє видання Yahoo News.

"Оскільки наступ України закінчився цього літа, танки Leopard були розгорнуті для утримання лінії", — пише видання.

Цей висновок був зроблений журналістами після бесіди з щонайменше двома українськими військовими.

"Іншими словами, вони не використовуються так, як під час контрнаступу", — сказав військовий Руслан, слова якого наводить видання.

За даними видання, наразі танки Leopard розміщені вздовж фронту і використовуються скоріше як далекобійна артилерія, ніж у ролі атакуючої бойової техніки. Журналісти підкреслюють, що такий метод розгортання танків відповідає поточній тенденції в Україні, де необхідно зміцнити позиції для блокування просування Росії.

Нагадаємо, 1 грудня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що виступає проти ідеї отримання Україною танків Leopard-1. За його словами, головним недоліком техніки є броня, оскільки вона легко пробивається російськими ПТРК або РПГ-7, 30-мм бронебійними набоями та автоматичною гарматою БМП-2.

Того ж дня стало відомо, що Греція хоче модернізувати танки Leopard 1A5. Зокрема, Генштабу Сухопутних військ італійська оборонна компанія Leonardo показала презентацію модернізації танків Leopard 1A5.