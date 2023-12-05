ПКС РФ отримали нову партію модернізованих МіГ-31: які зробили "поліпшення"

На думку західних оглядачів, може йтися про варіант МіГ-31БСМ. Це більш "просунута версія" літака з новою системою управління озброєнням і радаром.

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) завершила постачання модернізованих винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 для Повітряно-космічних сил РФ до 2023 року. Про це 5 грудня повідомили оглядачі Zona Militar з посиланням на російські джерела.

За інформацією пресслужби нижньогородського підприємства "Сокіл", ОАК завершив програму ремонту і модернізації літаків, після чого вони поставляються для російських повітряних сил після проходження державних випробувань.

Експерти припускають, що незважаючи на мізерну інформацію про поліпшення МіГ-31, йдеться про варіант МіГ-31БСМ. Це більш "просунута версія" початкового варіанту "БС", представленого у 2008 році, з можливістю дозаправлення в польоті. Крім того, модернізація містить конструктивні поліпшення кабіни пілота для підвищення стійкості матеріалів козирка перехоплювача під час польотів на високих швидкостях.

"Під час модернізації винищувачі отримують сучасну систему управління озброєнням і новий радар, що дають змогу бачити противника на відстані 320 кілометрів і супроводжувати до 10 повітряних цілей одночасно", — заявили російські авіабудівники.

Серед інших удосконалень, пишуть оглядачі, — модернізація центрального комп'ютера і навігаційних систем 8БМ з процесором "Багет-55-06". Крім того, версія МіГ-31 може мати можливості протирадіаційних ракет, а також ракет проти наземних і надводних цілей. Водночас кількість модернізованих цього року літаків не згадується.

Нагадаємо, за інформацією західних джерел, унаслідок останніх поліпшень ракета "Кинджал" може коригувати своє наведення на ціль у польоті. Зміни цілевказівки ракети після її пуску з МіГ-31К дає змогу вносити корективи в реальному часі та підвищити її точність.