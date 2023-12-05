"Десятки тисяч": РФ замовляє в Китаї тепловізійні FPV-дрони, — Стерненко

Україні потрібні засоби радіоелектронної боротьби з можливістю швидкої зміни діапазону робочих частот. Волонтер Сергій Стерненко вважає, що ЗСУ потрібен "цілий комплекс заходів щодо FPV".

Російська Федерація замовляє тепловізійні FPV-дрони в Китаї. Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко у Telegram.

"Росіяни замовляють десятки тисяч тепловізійних FPV у Китаї. Ми володіємо точною і достовірною інформацією щодо цього", — сказав Сергій Стерненко.

Він зазначив, що подібні новини повинні спонукати Україну не лише нарощувати свої поставки та виробництво безпілотних літальних апаратів, але й активніше зайнятися засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зі слів Стерненко, засоби РЕБ повинні бути з можливістю швидкої зміни діапазону робочих частот, адже FPV-дрони складно подавати. Тому, коли українці вирішать подавити БПЛА, ворог змінить чистоту.

"Нам потрібен цілий комплекс заходів щодо FPV: від виробництва і поставок, пошуку нових рішень, до організаційно-структурних у війську зі своєю доктриною застосування цього типу дронів", — додав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, 1 грудня у росЗМІ розповіли, що у Російській Федерації на кожному спеціалізованому підприємстві в середньому випускають по 2,5 тисячі FPV-дронів на місяць. Журналісти розповіли, що за декілька місяців виробництво може збільшитися до 25 тисяч штук, в результаті ЗС РФ матимуть по 1,1 мільйона БПЛА на місяць.

16 листопада фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що окупанти почали застосовувати FPV-дрони в темний час доби. Для цього ворог встановлює на них камери нічного бачення.