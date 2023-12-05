Втратили $3,5 млн: РУБпАК "Ахіллес" епічно знищила танк Т-72Б3 під Бахмутом (відео)

Українські бійці виявили ворожу техніку за допомогою безпілотника. Після влучного удару танк Т-72Б3 спалахнув, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Рота ударних БпАК 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила російський танк Т-72Б3 на Бахмутському напрямку. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"РУБпАК "Ахіллес" знищила ворожий танк Т-72Б3 вартістю у $3,5 млн", — сказав Юрій Бутусов.

Він зазначив, що "епічно" знищити ворожий танк Т-72Б3 вдалося роті ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр разом з аеророзвідкою 80-ї ОДШБр. Для ураження військової техніки окупантів українські військові використали FPV-дрон "Дикі Шершні".

Юрій Бутусов опублікував ролик, у якому показали, як українські військові виявили російську техніку, що рухалася дорогою, за допомогою безпілотника. Після чого український дрон завдав влучного удару, в результаті чого ворожий танк Т-72Б3 спалахнув, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Нагадаємо, 4 грудня у Держприкордонслужбі показали, як українські військові борються проти ЗС РФ на всіх напрямках. ЗСУ вдалося знищити два танки, два транспортні засоби та склад БК за допомогою БПЛА.

1 грудня стало відомо, що пілоти підрозділу VORON 100 Волинської бригади тероборони уразили два російські танки на сході. Знищення важкої бронетехніки стало можливим завдяки влучним ударам дронів.