Розширюють пропаганду: росіяни на ТОТ створюють "клуби" для мілітаризації підлітків, — ЦНС

За даними підпілля, окупанти вкотре порушують міжнародне право, вербуючи підлітків на війну проти України.

Російські окупанти розширюють сферу впливу на окупованих територіях, створюючи нові "центри" з метою залучення українських підлітків у військові структури в тимчасово підконтрольних їм регіонах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти відкрили "центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу в Луганську.

"Відкриття "центру" фінансувалося з федерального бюджету РФ — це вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля", — зазначає ЦНС.

Тепер студентам "коледжу" з 14 років будуть "промивати мізки". Також їх примушуватимуть проходити підготовку до військової служби в російській армії.

Як зазначає Центр нацопору, окупанти вкотре порушують міжнародне право, вербуючи підлітків на війну проти Батьківщини.

ЦНС закликав батьків на тимчасово окупованих територіях приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей, а також не допускати того, щоб вони стали жертвами російської пропаганди і заручниками варварської політики РФ.

Нагадаємо, 28 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що ворог використовує українських дітей для прославлення війни на тимчасово окупованих територіях. У початкових класах окупанти змушують дітей під диктовку писати листи російським військовим.

24 листопада стало відомо, що на ТОТ ворог примушує студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати російським військовим, які отримали поранення на війні. Старшокурсників залучають до цієї роботи як на практику.