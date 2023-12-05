Гігантська помилка ВПС США: експерти розкритикували платформу F-15EX

Аналітики зазначають, що за вартості машини, яка перевершує новіші літаки F-35, винищувачі F-15EX Eagle II не мають стелс-можливостей. Саме атрибут непомітності має ключове значення в сучасному бою.

Всупереч багатообіцяючому майбутньому платформи F-15EX, про яке йдеться в численних оглядах, не всі впевнені в її потенціалі. Військова експертка Майя Карлін зазначила, що ВПС США припустилися величезної помилки, закупивши 140 винищувачів Boeing F-15EX Eagle II. Свою думку вона висловила в матеріалі, опублікованому в The National Interest.

Основна претензія до платформи F-15EX — її вартість. Незважаючи на те, що ВПС США вже мають на озброєнні винищувачі п'ятого покоління, літак, роботи над яким розпочалися ще в 70-х роках минулого століття, як і раніше, коштує приблизно на 7,5 млн доларів дорожче, ніж новітній F-35, а точніше 93,95 млн доларів.

"Згідно з останнім щорічним звітом про закупівлі ВПС, кожен винищувач Eagle II коштуватиме колосальні 93,95 мільйона доларів за літак", — пише Карлін.

Зазначимо, що ще 2021 року експерт Марк Епіскопос критикував платформу за її вік і відсутність стелс-технологій, які були залучені в новіших машинах F-35. Він наголосив, що в сучасному повітряному бою атрибут непомітності має ключове значення, тому в разі потенційного зіткнення з російськими або китайськими ракетами класу "повітря-повітря" або "земля-повітря" у F-15EX немає жодних шансів.

Рано списувати з рахунків

Тим часом відмова від F-15 як від усього лише дорогої платформи може бути несправедливою. Головною перевагою F-15EX є його чудове озброєння та льотні характеристики. Власне та ж Карлін підтверджує можливості F-15EX, закликаючи не недооцінювати цю чудову бойову машину.

Річ у тім, що остання модель американського винищувача F-15 Eagle побила значні рекорди в галузі вантажопідйомності та вогневої потужності.

Під час щорічних січневих випробувань винищувач ніс і запускав до 12 ракет класу "повітря-повітря", що стало воістину винятковим досягненням. Цей тріумф побив попередні рекорди, коли на борту перебувало не більше ніж шість-вісім ракет.

Що стосується вантажопідйомності, то F-15EX може нести до 13,6 тонни боєприпасів, що значно перевищує раніше зареєстровані показники.

Нагадаємо, 15 листопада катарський винищувач F-15QA Advanced Eagle під час проведення виставки Dubai Airshow 2023 в ОАЕ викликав захоплення гостей. Досвідчені льотчики-випробувачі показали фігури вищого пілотажу, дивуючи публіку новими можливостями модернізованої машини.