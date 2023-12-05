Південна Корея передала Україні більше боєприпасів 155-мм, ніж уся Європа загалом, – ЗМІ

У Пентагоні підрахували, що Києву потрібно 90 тисяч снарядів і більше на місяць, а виробництво США не здатне покрити цю потребу.

Південна Корея з початку року виявилася найбільшим постачальником артилерійських боєприпасів для України, аніж усі країни Європи разом узяті. Про це повідомляє The Washington Post.

Представники США переконали владу Південної Кореї надати для України у 2023 році близько 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Снаряди почали надходити на початку року. Згодом інтенсивні темпи постачання зробили цю державу найбільшим постачальником боєприпасів для української артилерії, ніж усі країни у Європі разом узяті.

Безпосередня альтернатива передбачала б використання арсеналу 155-мм снарядів американських військових. В США, на відміну від південнокорейського варіанту, вони були в наявності касетні боєприпаси. Близько 330 тисяч 155-мм снарядів, як порахував Пентагон, можна було б транспортувати повітрям і морем протягом 41 дня. Журналісти зазначили, що американські склади були оснащені касетними боєприпасами, але тисячі десятиліттями припадали пилом.

У Пентагоні підрахували, що Києву потрібно 90 тисяч і більше на місяць. У той час як виробництво в США зростало, воно ледве перевищувало одну десяту цього.

"Це була просто математика. У певний момент ми просто не зможемо їх надати", — сказав колишній високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, 5 грудня голова Міноборони Фінляндії заявив, що найближчим часом країна вироблятиме більше боєприпасів для України. Витрати на теми збільшення виробництва боєприпасів цієї держави зростуть до десятків мільйонів євро.