"Хто вам таке сказав?": у Зеленського емоційно висловились про переговори з РФ (відео)

В Офісі президента закликали закрити тему перемовин з Росією та виборів її президента. Радник Михайло Подоляк розповів, що пропонує Москва.

У Росії заговорили про переговори, але насправді вони зовсім не ведуть до миру. Про це в ефірі телемарафону 4 грудня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Росія не намагається знайти компроміс, а лише закликає Україну капітулювати.

"Хто вам сказав, що Росія говорить про переговори? Росія говорить, відправте юридичну делегацію, щоб вони прийняли умови капітуляції", — сказав Подоляк.

Він закликав не вживати слова "переговори" та "вибори" відносно РФ. Зі слів чиновника, єдина пропозиція країни-агресорки — це капітуляція України та закріплення територій, які окупанти встигли захопити.

"Росія заходила 24 лютого 2022 року, повністю обнуляючи свою репутацію, повністю ламаючи відносини з технологічними ринками й повністю закриваючи собі економічні можливості у Європі", — нагадав чиновник.

Він зазначив, що ЗС РФ поклали на території України сотні тисяч своїх бійців.

"І для чого це все? Щоб взяти місто Генічеськ?", — поставив риторичні запитання представник ОП.

Він додав, що Росія прагне "зламати" українців. З його слів, плани Кремля — незмінні, і програвати ворог не збирається. Натомість єдина мета "перемовин" — це отримати можливість переформатувати сили й піти далі, збільшивши тиск.

Коментар Михайла Подоляка (про перемовини з РФ — з 5:05)

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