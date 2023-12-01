"Підготовка до нового етапу війни": в Офісі президента пояснили заяви РФ щодо перемовин

Росія прагне отримати оперативно-тактичну паузу в самій війні, щоб занурити партнерів України в інформаційний хаос, а також внести корективи у свою воєнну стратегію, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Росія ніколи не пропонує реальних перемовин, доки не зазнає вагомої поразки, а її пропозиції щодо мирного урегулювання та заяви про те, що "РФ ніколи не мала наміру завойовувати Україну", це спроба взяти паузу для того, щоб наростити руйнівні дії на наступному етапі війни. Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, у Telegram.

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Він нагадав, що російські загарбники влаштували масові вбивства цивільних в Україні. На окупованих територіях росіяни системно облаштовують фільтраційні табори та катівні, а викрадання дітей – норма для окупантів із Росії.

На думку Подоляка, заяви щодо перемовин це спроба уникнути відповідальності та виправдати агресію, зняти із себе звинувачення в односторонній агресії з очевидними геноцидними намірами. Росія прагне отримати оперативно-тактичну паузу в самій війні. Це дозволить окупантам остаточно занурити партнерів України в інформаційний хаос, а також внести корективи у свою воєнну стратегію, оновити військові виробництва та різко збільшити темпи руйнівних дій на наступному етапі війни.

"Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, доки не зазнає вагомої поразки", – пояснив радник голови Офісу президента України.

Подоляк зазначив, що РФ ніколи не вела переговори – вона ультимативно вимагала визнати її право вбивати. Агресорка й надалі показує, що їй треба "виконати всі завдання СВО".

Нагадаємо, 28 листопада Подоляк назвав кроки для протидії Росії. Надання Україні необхідного озброєння, інформаційне ігнорування Росії та контроль санкційних механізмів, як вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, дозволять нівелювати геополітичний вплив РФ у світі.