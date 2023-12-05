Українка вийшла заміж за родича, щоб врятувати його від мобілізації: як її покарали

Двоє близьких родичів вигадали неординарний спосіб виїхати з країни — через РАЦС. Вже на другий день після обміну обручками вони опинились на кордоні.

В Україні засудили жінку, яка намагалась врятувати свого родича від призову на військову службу. Про це відомо з вироку Жовківського районного суду Львівської області від 29 листопада.

За даними суду, українка з 2016 року має встановлену інвалідність III групи. 9 вересня вона уклала фіктивний шлюб зі своїм близьким родичем. Метою "романтичного союзу" був виїзд з країни.

Чоловік хотів виїхати за кордон "для супроводу" дружини з інвалідністю. Це дозволило б йому обійти заборону на перетин кордону для чоловіків 18-60 років в період воєнного стану й оголошеної мобілізації.

28 вересня пара уклала шлюб, а вже вночі на 30 вересня очікувала своєї черги на КПП "Рава-Руська-Гребенне". Фейкове подружжя намагалося виїхати на машині з країни, надавши свідоцтво про свій шлюб та посвідчення інваліда дитинства дружини.

На суді жінка повністю визнала свою вину. Їй призначили ув’язнення на три роки, але звільнили від покарання з випробовувальним терміном протягом року.

Нагадаємо, журналісти розібралися, чи можуть нині виїхати за кордон чоловіки, які мають інвалідність І, II чи III групи.

Скандально відома нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у 2024 році Україна має відійти від волонтерства. На її думку, краща допомога армії — це мобілізація, і жінок це теж стосується.