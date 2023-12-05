"Шквал транзакцій": ФБР допоможе Кіпру знищити схеми обходу санкцій Росією

Журналісти вивчили майже 4 млн. документів і виявили масові російські транзакції через Кіпр. Щоб припинити потік грошей РФ, на острів приїхали фахівці з розслідування фінансових злочинів.

Група американських посадовців прибула на Кіпр, щоб допомогти місцевому уряду припинити схеми обходу санкцій, які використовує Росія. США відреагували на розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (МКЖР, або ICIJ), які виявили велику кількість банківських транзакцій, через які росіяни могли переказувати мільярди доларів. Про те, як РФ використовувала Кіпр, ідеться у статті на порталі консорціуму.

Вказується, що Кіпр прибули 20 представників американського уряду. Зокрема, в групі є працівники ФБР, Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами. Співрозмовник розслідувачів наголосив, що США планує докласти максимум зусиль, ще протидіяти виявленим російським схемам.

Санкції проти РФ — деталі розслідування схем

Розслідування Cyprus Confidential провели фахівці ICIJ та 68 медіа-партнерів. При цьому вони опрацювали 3,6 млн документів, які стались під час "витоку конфіденційної інформації". З'ясували, що після вторгнення у 2022 році союзники президента РФ Володимира Путіна використовували Кіпр, щоб приховати мільярди доларів.

Журналісти опублікували деякі деталі схеми, які використали росіяни. Наприклад, щоб обійти санкції, вони створювали трастові фонди та підставні компанії. Щоб вивести гроші з-під санкцій через кіпрські фірми провели "шквал транзакцій", пояснюється в статті. При цьому гроші йшли не лише у 2022 році. Зокрема, вивчалися документи, починаючи з 90-х років. минулого століття: читали "фінансові звіти, заявки на банківські рахунки та електронні повідомлення".

Видання Barrons зазначило, що, на думку Центрального банк Кіпру, лише 2% банківських депозитів належать росіянам. Між тим на південному березі є місто Лімасол, в якому оселилась велика кількість росіян. Тому кіпрське місто почали називати "Москвою на Середземному узбережжі".

Зазначимо, у квітні 2023 року влада Кіпру повідомила, що створить спеціальний підрозділ, який буде відстежувати транзакції, пов'язані зі спробами РФ обійти санкції. Восени цього ж року ЗМІ вказали, що росіянам вдалось вивести з Європи 50 млрд дол. Крім того, стало відомо, наскільки зросте військовий бюджет Кремля на третьому році війни — він досягнув розміру 100 млрд дол.

Нагадуємо, 5 грудня банки Кіпру прийняли рішення припинити будь-які перекази коштів, пов'язані з РФ. Експерт, з яким поспілкувались журналісти Фокусу, відзначив, що Кремлю, всупереч обмеженням та санкціям, вдалось заробити 150 млрд дол. на торгівлі тафтою і газом.