Відбили кілька позицій: ЗСУ контратакували в районі Бахмута й Авдіївки, — ISW (карта)

За даними американських аналітиків, українські війська зайняли дві позиції біля Богданівки, а також просунулися на схід від ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Сили оборони України продовжують наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 5 грудня.

Як зазначають аналітики, у Генштабі ЗСУ повідомили про штурмові дії українських сил південніше Бахмута. За словами українського військового оглядача, українські війська контратакували біля Богданівки і захопили дві позиції, які раніше займали окупанти.

За даними авторів звіту, російські сили продовжили наступальні операції в районі Бахмута, однак не домоглися якихось підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, 5 грудня було відбито щонайменше 11 російських атак у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Також повідомляється, що ЗС РФ домоглися підтверджених успіхів під Авдіївкою. Йдеться про просування вздовж ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили відбили щонайменше 23 атаки російських військ на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердича, поблизу Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Аналітики також зазначають, що 5 грудня українські військові провели контрнаступальні дії під Авдіївкою і домоглися підтвердженого успіху. Судячи з кадрів із геоприв'язкою від 4 грудня, ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами українського військового оглядача, українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відійти з двох передових позицій.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Нагадаємо, у звіті ISW від 4 грудня йдеться, що українські війська нещодавно провели контрнаступальні дії в районі Авдіївки та станом на 1 грудня повернули втрачені позиції.

Також повідомлялося, що 4 грудня російське окупаційне угруповання військ продовжувало наступальні дії на Бахмутському напрямку і, за деякими даними, просунулося на північно-західному фланзі міста.