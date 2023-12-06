ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра, але потерпають від російських КАБів, — ISW (карти)

Аналітики пишуть, що є відомості про те, що ЗСУ проводять атаки малими групами в лісовому масиві біля Кринок, і що в бій кидають нові групи морської піхоти.

Сили оборони 5 грудня продовжили наземні операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 грудня.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра.

Карта DeepState: Кринки

Російські "військкорb" повідомляють про марні атаки ЗСУ малими групами в лісовому масиві біля Кринок (30 км 2 км від берега річки). Але інтенсивність зростає завдяки новим групам морської піхоти.

"Говорити про те, що для ЗС РФ ця ділянка не представляє проблем, уже не будемо. Українські позиції в самому селі під обстрілом", — йдеться в публікації WarGonzo.

Повідомляють також, що підрозділи російської 104-ї дивізії ВДВ закріпилися на околиці Кринок, хочюа в ISW не знайшли цьому підтверджень.

Карта ISW: Лівобережжя Дніпра

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські війська минулої доби завдали три авіаудари із застосуванням 26 керованих бомб у напрямку Кринок.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували в районі Бахмута та Авдіївки. В Авдіївці є певні успіхи та просування.

Також повідомлялося про те, що глава ОП Андрій Єрмак оцінив можливе зволікання з військовою підтримкою від США, яке, за його словами, може призвести до військової поразки України.